Jardim Nova Esperança ganha campo de futebol reformado e vestiários

O campo da Rua Maringá, em Jardim Nova Esperança, está de cara nova. O espaço, que é utilizado por moradores da região para partidas e torneios de futebol, foi totalmente revitalizado.

O espaço revitalizado, que também serve para a realização de exercícios funcionais e caminhadas, foi entregue pelo prefeito Bruno Reis neste domingo (11). A reforma faz parte da estratégia da prefeitura de devolver espaços públicos que estavam degradados à população.

No campo, foram realizadas intervenções como reforma e nivelamento do piso do campo, implantação de calhas e drenagem, além de colocação de alambrados, muretas, rede de cobertura e novas traves. Houve ainda melhorias no vestiário, execução de muro de contenção, pintura das muretas e instalação de iluminação em LED. O investimento total foi de R$279 mil.

"Esta é uma obra muito importante para a comunidade e oferece, principalmente aos jovens, o ingresso na prática esportiva. Entendemos o esporte como uma ferramenta de inclusão social, que proporciona saúde, disciplina e foco, e ainda contribui para a segurança pública, pois ajuda a afastar a juventude das drogas", declarou Bruno Reis.

Morador da localidade, o professor José Nilton Correia, de 31 anos, ficou contente ao ver o novo campo. "Antes não tinha vestiário, nem alambrado e iluminação, tinha muito mato, buracos, um estado deplorável. Agora ganhamos um equipamento mais agradável, as famílias vêm acompanhar as atividades, é um novo ambiente, com pessoas mais unidas".

Desde 2013, a prefeitura inaugurou ou revitalizou 504 dos 601 campos e quadras públicas da cidade. Ao todo, 490 foram reformados e construídos e, até o final do último mês, 14 estavam em obras.