Jean é apresentado: 'O Vitória é grande demais para a Série B'

A passagem de Jean pelo Vitória começou com o volante literalmente dando sangue pelo time. No primeiro Ba-Vi do ano, que o Leão venceu fora de casa por 2x0, ele entrou aos 34 do segundo tempo susbstituindo o Gerson Magrão. No minuto seguinte fez uma falta dura em Élber e acabou recebendo uma cotovelada no rosto, que ficou ensanguentado.

Pertencendo ao Corinthians, Jean foi anunciado pelo Vitória no final de janeiro, mas só foi apresentado à imprensa nesta terça-feira (18), quando deu a sua primeira entrevista e conversou sobre os motivos que lhe motivaram a assinar com o Leão mesmo jogando na Série B e contou suas características. Segundo o próprio Jean, a principal delas "é um espírito aguerrido, que não desiste".

Jean tem 25 anos e foi contratado pelo time paulista em 2016 após passagem pelo Paraná. O volante chegou por lá no segundo semestre. No ano seguinte, não teve espaço e foi cedido ao Vasco. Em 2018 e 2019, defendeu o Botafogo, clube que deixou após 37 partidas disputadas - sendo 20 no ano passado.

O número escasso de partidas foi um dos fatores que lhe trouxe a Salvador. Após os 50 jogos que fez pelo Vasco em 2017, Jean não conseguiu superar a barreira dos 20 jogos novamente. No Vitória ele tem esperança de construir um cenário diferente.

"Precisava retomar a sequência de jogos na minha carreira, continuar mostrando meu potencial, continuar evoluindo e aqui encontrei espaço pra isso. Tinha um bom respaldo relacionado ao Geninho, o Bruno [Pivetti], o Flávio [Tanajura] e principalmente ao clube", contou o volante.

Bem-humorado, Jean revelou ter conversas com o Vitória desde o final do ano passado e o que retardou o acerto foi um interesse vindo do exterior que chamou atenção. Sem cravar quais foram os clubes, ainda disse que tinha proposta de quatro clubes de Série A na mesa. O que motivaria o volante a dar um passo atrás e disputar a série B? A resposta é dada pelo próprio atleta: a grandeza do Vitória e o projeto do clube.

"Não gosto de chegar em um clube que não tem a visão do que vai vislumbrar durante o ano e todas as vezes que o presidente me ligou ele vislumbrava o que queria na temporada. Quer retomar o que o Vitória merece, a história e a torcida do Vitória merecem. Pelas coisas que me passou, pelo que vi no clube, vi que é real", explicou.

Jean assinou com o Vitória por empréstimo até o final da temporada (Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

Ainda sem oportunidades como titular, Jean entrou em campo duas vezes. Além do Ba-Vi, foi para o gramado no jogo do Vitória contra o Imperatriz após a expulsão de Guilherme Rend no final do jogo. Mas pelo menos nesse início da caminhada pela Toca do Leão, ele garante não estar preocupado porque admite ter largado atrás de seus companheiros já que não fez pré-temporada e ainda precisa de calma até adquirir ritmo de jogo.

"Esperava de dar um passo para trás na Série B e não um passo para trás em vir para o Vitória. Série B, sim. Vitória, não. Vitória é grande demais para ficar na Série B. Fico feliz pela oportunidade, de poder estar aqui e ser abraçado", declarou Jean.

Para sorte de Jean, o Vitória só volta a jogar no próximo dia 27, contra o CRB, pela Copa do Nordeste. Até lá, tem a chance de correr atrás dos outros jogadores e, quem sabe, garantir uma vaga entre os titulares do técnico Geninho. No rubro-negro, ele disputa vaga com os volantes Gerson Magrão e Guilherme Rend e Fernando Neto (titulares até aqui), além de Rodrigo Andrade e Matheus Tenório. O último, um meia que pode fazer a função de segundo homem no meio-campo.