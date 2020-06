Jean elogia elenco do Vitória e projeta time mais fortalecido

A pandemia de coronavírus mexeu com o mundo da bola como nunca antes na história do futebol. As medidas sanitárias necessárias para conter o avanço da covid-19 suspenderam atividades em centros de treinamentos e paralisaram campeonatos em todo o planeta. Na opinião do volante Jean, do Vitória, apesar de todos os transtornos, o isolamento trouxe aprendizados para os atletas. Um dos jogadores mais experiêntes do Leão, aos 25 anos, ele avalia que o elenco está mais fortalecido.

“Acredito que a pandemia fortaleceu o Vitória de uma maneira muito grande, que trouxe uma união maior entre nós funcionários, uma maneira de a gente lidar ainda com mais cuidado no dia a dia, preservar a vida e a saúde”, afirmou o volante.

“Pelo menos para o Vitória acredito que tem tudo para dar certo pós-pandemia. Não posso responder pelos outros clubes, não sei como eles estão reagindo e nem como é a vida financeira, mas sei do clube que estou e sei do compromisso que o clube vem tendo conosco”, completou Jean.

Por causa da pandemia, a Toca do Leão ficou fechada de 17 de março a 15 de junho, quando a Prefeitura de Salvador autorizou a retomada dos treinos de times de futebol profissional. Logo que as atividades foram suspensas, o Vitória disponibilizou aos atletas exercícios físicos individuais em vídeo. Em abril, o clube deu férias coletivas. Em maio e na primeira quinzena de junho, os preparadores físicos realizaram treinos ao vivo com o grupo através de plataformas digitais. Era cada um em sua casa, tendo a internet como único meio de socializar com o elenco.

Para Jean, os três meses de treinos individuais serviram para valorizar os detalhes da rotina do futebol. “Valorizar os pequenos feitos, a concentração, os treinos, o dia a dia, o café da manhã na resenha com todo mundo. Isso serve não só para para os jogadores, mas para todos nas suas casas. Valorizar suas famílias e cada detalhe. Estava brincando com Bruno Pivetti (técnico) de que a gente está cansado, com a perna pesada, mas a gente vai só pela saudade. Fica esse aprendizado de valorizar todos os treinos, jogos, cada momento, porque três meses é uma coisa que nunca tinha vivido no futebol antes e não é bom pra ninguém”, comentou.

Dentro de campo

Para além da união e do fator psicológico extracampo, o Vitória também retornou aos treinamentos mais fortalecido dentro das quatro linhas. Conforme revelou o CORREIO em maio, sete jogadores do time de aspirantes foram promovidos ao elenco principal: o goleiro Yuri Sena, o lateral direito Wellisson, o zagueiro Carlos, os volantes Figueiredo e Gabriel Bispo, e os atacantes Negueba e Eron já estão treinando sob o comando do novo técnico Bruno Pivetti.

A equipe de aspirantes foi desfeita em março em consequência da pandemia. A diretoria encerrou o projeto para reduzir custos e demitiu o então técnico Agnaldo Liz.

Antes, Jean disputava vaga com outros cinco volantes. Agora, com as promoções de Figueiredo e Gabriel Bispo, há sete companheiros de posição no elenco. Na opiniçao dele, o aumento de concorrência beneficia o Vitória.

“Acho que é bom para nós. Tem muitos jogadores que têm qualidade para estar no elenco principal e estavam no sub-23 porque ali eles teriam mais rodagem. Acredito que alguns meninos têm potencial não só para estarem aqui esse ano conosco, mas quem sabe para uma futura venda para o Vitória fazer caixa, o que é importantíssimo”.

Jean ainda acrescentou. “Cabe a nós atletas que já estamos no profissional abraçar eles de uma maneira que se sintam à vontade e que possam exercer o futebol da melhor maneira. Estava conversando com Figueiredo e Eron, são meninos que já estão focados, dá pra ver que sabem o que querem. Independentemente da concorrência, tem tudo para dar certo e quem sai ganhando com isso é o Vitória”, garantiu o volante.

Antes auxiliar e agora treinador efetivo do Vitória, Bruno Pivetti tem à disposição um elenco com 37 jogadores. Deles, apenas o goleiro Martín Rodríguez não está liberado, pois se recupera de uma cirurgia no joelho. Prata da casa, o zagueiro Carlos pisou em falso no treino de terça-feira (23) e saiu de campo reclamando de dor no joelho esquerdo. Ele foi avaliado pelos médicos do clube e fará exame nesta quarta.

“O Vitória tem uma uma organização muito interessante das categorias de base. Todos têm acesso às mesmas informações em termos de modelo de jogo, então essa transição entre os jogadores em diferentes categorias acontece de uma maneira muito fluida”, pontuou Bruno Pivetti.

“Os jogadores que estavam no sub-23 tinham também uma bagagem do ano passado do profissional, caso do Eron, que treinava com a gente e foi reforçar a equipe para o Campeonato Baiano e já está completamente inserido dentro daquilo que é a nossa ideia, a nossa dinâmica de treinamento. Eles vêm para somar e também o Vitória tem isso por objetivo, resgatar aquilo que sempre foi a sua essência, que foi revelar grandes jogadores”, projetou o técnico.

Confira os 37 jogadores do elenco principal do Vitória: