Jean marca contra Bahia e não comemora: 'não foi como eu queria'

O Bahia foi vítima de uma cena inusitada neste domingo (16), em Pituaçu. A 'lei do ex' é algo corriqueiro no futebol. Mas quando esse 'ex' veste luvas, não é algo muito comum. E foi isso o que ocorreu na derrota por 1x0 para o Atlético-GO em Pituaçu.

Formado no Esquadrão, o goleiro Jean marcou o primeiro gol da sua carreira aos 39 minutos do primeiro tempo. O camisa 1 cobrou falta na entrada da área, a bola bateu na barreira e voltou para ele, que chutou rasteiro nas redes de Douglas.

"Infelizmente não foi do jeito que eu queria. Queria que o meu primeiro gol fosse numa cobrança de falta, bem caprichada. Mas consegui pegar o rebote ali e fui muito feliz na finalização. Fico satisfeito de ajudar a minha equipe e feliz de marcar pela primeira vez como profissional", disse Jean.

Filho de Jean, também ex-goleiro do Esquadrão, o soteropolitano de 24 anos treinava no Fazendão desde menino. Virou profissional da equipe em 2015, mas só tornou-se titular de fato na Série A de 2017, quando foi um dos destaques do tricolor.

Naquela temporada, foi titular em todos os 38 jogos e começou a cobrar algumas faltas para o Bahia. No começo de 2018, por conta do destaque nas defesas e da habilidade com os pés, acabou contratado pelo São Paulo.

Jean dedicou o primeiro gol à família: "Fizemos um primeiro tempo muito bom e acredito que merecemos o gol. Dedico o gol à minha família, que sempre esteve do meu lado. Minha mãe esteve ontem no hotel e falou que se tivesse uma falta perto da área era para eu bater".

Por conta da relação que tem com o Esquadrão, Jean não comemorou o primeiro tento da carreira. Limitou-se a levantar os braços e baixar a cabeça.