Jennifer Aniston cria conta no Instagram e posta foto reunindo elenco de Friends

O nome dela é Jennifer e agora você pode encontrá-la no insta. A atriz Jennifer Aniston finalmente cedeu aos pedidos dos fãs e criou a sua conta no Instagram. O perfil da musa, que sempre afirmou não gostar de redes sociais e sempre resistiu à pressão para criar a sua, acumulou mais de 100 mil seguidores em sua primeira hora no ar.

E a estreia de Jennifer foi em grande estilo. O primeiro clique postado pela eterna Rachel Green reuniu os seis atores do elenco de Friends. Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler) marcaram presença na foto.

Na legenda da foto com, Jennifer escreveu que agora eles também são "amigos" no Instagram - fazendo um trocadilho com a palavra "friends", que significa amigos em inglês.

Matthew, aliás, é a presença mais surpreendente. Isso porque nos úlitmos dias surgiram notícias de que ele estava passando por problemas em relação ao seu alcoolismo e a própria Jennifer disse ter tentado contado com o eterno Chandler, mas que ele nunca retornava.

A criação da conta de Jennifer no Instagram surpreendeu os fãs. Em maio deste ano a atriz deu uma entrevista à revista Harper's Bazaar comentando o tema. Agora Matthew é o único dos ex-protagonistas de Friends que não possui um perfil na rede social.

"Quando alguém me diz: 'Você não está no Instagram, mas sabe que vai ter que se juntar a ele', eu falo: 'Mas eu vou?'... Você sabe como é sentar em uma sala e ver alguém se esforçando para publicar um post, e então você pensa: 'Acho que perdemos 45 minutos do nosso tempo juntos enquanto você ficou lá olhando para um telefone, tentando descobrir qual legenda engraçada ou qual imagem seria interessante. De verdade? Para alguém lá fora?... sabe de uma coisa? Eu não gosto disso", justificou.

Aniston também deu alguns conselhos inestimáveis ​​para os fãs que sempre se perguntam se deveriam ou não pedir uma foto com ela. E a regra é: se ela está em um jantar - não. Se você tem filhos - vá em frente.

"Eu tento ter uma regra: só tiro fotos com crianças. Foi um limite difícil de criar, porque as pessoas ficam muito p* da vida com você. Mas você tem que ter limites. Caso contrário, você estará lá fazendo selfies em uma esquina por décadas", justifica.