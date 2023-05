Jenny diz que filha Bia Miranda teve caso com seu ex-marido

Jenny Miranda, filha de Gretchen, fez algumas revelações em entrevista ao FamaCast, podcast do TV Fama. A influenciadora insinuou que a filha Bia Miranda, com quem tem relações conturbadas teve um caso com seu ex-marido, o jogador Artur Vieira.

“Tinha um negócio que ela queria tipo tudo que eu queria, vou dar um exemplo: Fui casada e quanto eu botava uma roupa e perguntava se estava boa, ela aparecia com uma outra roupa também e perguntava se estava bonita”, começou contando.

A filha de Gretchen revelou que, durante a gravidez do seu segundo filho, percebeu algo estranho entre o ex-marido e Bia. “Durante a minha gravidez do Enrico, eu passava muito mal. Então, ele pegava a Bia e ia almoçar, jantar. Tenho até uma testemunha que via essas coisas acontecendo, era uma senhorinha que cuidava de mim, na ocasião, porque eles não estavam ali”, disse ela.

Segundo Jenny, os próprios amigos alertavam sobre algo estranho entre os dois. “Era muito nítido, não tem como". Ela disse, no entanto, que não chegou a perguntar a Bahia sobre a situação. “Eu já sei a resposta, sim, lógico… Eu fui morar no Rio e no Rio as minhas amigas falavam: ‘Jennifer, abre teu olho. Só você não vê'”, declarou.

Jenny também comentou que, em determinado dia, chegou a confrontar Arthur Vieira, que negou tudo e a chamou de louca. “Com uns sete meses de gravidez eles pararam de sair, porque acho que viram que estava muito na cara, aí eles pararam de sair”, concluiu.

Ao ver as falas da mãe, Bia Miranda comentou em uma rede social: “Que mulher doente da cabeça mano, doente”, escreveu a vice-campeã de A Fazenda.