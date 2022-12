Jequié faz campanha para recebimento de doações aos desabrigados da enchente

O município de Jequié, no Médio Rio de Contas, sofre os efeitos da enchente que atingiu a cidade no último domingo (25). Com as fortes chuvas que castiga diversas regiões do estado, os rios de Contas e Jequiezinho transbordaram e a cheia, que já é a pior desde 1981, inundou boa parte da cidade.



Em nota, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) informou que o Reservatório da Usina da Pedra recebeu um volume de água expressivo sendo necessário, para o controle de cheia do Reservatório, aumentar a vazão que inundou a cidade. Algumas casas ficaram com água até o teto e os moradores perderam tudo.

Com diversas famílias atingidas com a inundação, a prefeitura de Jequié montou um esquema especial com o objetivo de atender de forma emergencial as pessoas afetadas pelas fortes chuvas. A gestão municipal disponibilizou um ponto para recebimento de doações para as famílias desabrigadas:



As pessoas interessadas em doar, devem se dirigir até a antiga Biblioteca Central, na Avenida Rio Branco, Centro. Neste local, uma equipe estará responsável pelo recebimento dos itens: Roupas, além de materiais de cama, banho, higiene pessoal e alimentos não perecíveis.



Doações em valores deverão ser depositadas na conta bancária específica do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):



Banco do Brasil

Agência 060-4,

Conta Corrente 56412-5

CHAVE PIX: CNPJ 18.250.800.0001-26.