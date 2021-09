Jequié presta homenagem a  Waly Salomão com show de Zéu Britto

Waly será homenageado em evento virtual com o também jequieense Zéu Brito (foto: Thereza Eugênia/Acervo Pessoal

Uma justa e merecida homenagem será prestada na cidade de Jequié para o poeta, escritor, compositor, produtor musical e ex-secretário nacional do livro, o jequieense Waly Salomão, que completaria 78 anos amanhã. Ele nos deixou em 5 de maio de 2003. A prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá nesta sexta um evento virtual, com o compositor, cantor e ator também jequieense Zéu Britto, que será transmitido pelo canal da prefeitura no YouTube.

Denominado de Zéu Brito Canta Waly Salomão, a homenagem terá apresentação de músicas, poemas e depoimentos de pessoas que conviveram com Waly, como Gilberto Gil, do artista plástico e músico João Salomão, sobrinho do Waly e filho do poeta Jorge Salomão, da produtora cultural e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Cláudia Salomão, que é sobrinha do poeta, entre outros.

Waly que chegou a ser coordenador do Carnaval em Salvador, compôs músicas que ficaram consagradas nas vozes de grandes nomes da música popular brasileira, a exemplo de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Jards Macalé, Adriana Calcanhoto, João Bosco, Paralamas do Sucesso e o Rappa, entre outros.

Pierre Onassis leva terça de Bênção para Lauro de Freitas



Pierre leva a Benção para Lauro de Freitas (foto: Divulgação)

Depois de muito tempo reinando absoluta no Centro Histórico, a Terça da Benção agora chega à Estrada do Coco. Mais precisamente no centro cultural e gastronômico Izakaya Hall, em Lauro de Freitas, que no dia 14 de setembro, às 20h, promove sua própria Terça da Benção, sob o comando do cantor e compositor Pierre Onassis. Além da música, a cada - com capacidade para quase 400 pessoas, sendo 180 em mesas - vai ter decoração típica e a presença dos famosos tambores baianos e um cardápio especial. Pierre curtiu e se apresentou em muitas terças quando estava à frente do Olodum, e agora se mostra bastante empolgado em levar para a região metropolitana a alegria e a atmosfera das festas que ficaram famosas no Pelourinho. "Sou um estimulador da cultura baiana, em especial do samba reggae, ritmo apaixonante e original da nossa cidade e que o Pelourinho imprimiu no mundo inteiro. Tenho a responsabilidade de manter esta chama acesa", explica o artista.



Réveillon com Claudia Leitte, Aline Rosa e É o Tchan



Claudia Leitte e Alinne Rosa estarão juntas no Réveillon Santé em Natal (foto: divulgação)

Comandado pelos cantores Beto Jamaica e Compadre Washington, O grupo É O Tchan é a nova atração confirmada para o Réveillon Santé 2022, que será realizado de 29 de dezembro a 2 de janeiro no Aram Imirá Plaza Hotel, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O evento será comandado pelas cantoras Claudia Leitte, Alinne Rosa, Luisa Sonza e mais de 10 DJs nacionais e internacionais, como Anne Louise, Aron (ISR) e Dani Touro (ESP). O grupo San Sebastian, leia-se os agitadores e produtores André Magal e José Augusto, escolheu o simbolismo de recomeço da virada do ano para retomar, aos poucos e respeitando as flexibilizações do destino, sua agenda de eventos pelo Brasil. Enquanto esperam por dias melhores eles vão organizando as próximas festas que vão desde o Carnaval até o San Island -que ocorrerá em Jericoacara.

Carnaporto Axé Moi comemora 25 anos



Um dos mais tradicionais carnavais fora de época do Brasil, o Carnaporto Axe Mói 2022 que comemora 25 anos acontece dias 2, 3 e 4 de Até o dia 13 de setembro você comprar seu passaporte com preço de primeiro lote. Estão confirmados Leo Santana, banda Parangole, Dennis DJ, Bell Marques e Harmonia do Samba.





TUM-TUM-TUM*



1 . O cantor Danniel Vieira lança amanhã, em todas as plataformas de streaming de áudio, sua nova música: Eu Voltei e Você Não, composta por Duguinho do Acordeon, Samir Trindade e Saymon Marques. “Espero que o público mais uma vez abrace essa canção, se entregue e cante muito”, disse. Além do lançamento, o artista prevê ainda para esse ano um novo CD com músicas inéditas.

2 .Chega às plataformas digitais, amanhã, além de ser distribuída pelo selo Selim, a música Só Pode Ser, gravada por Neto Muniz Ferreira e Lari Tavares. A composição é assinada por Alaim Tavares e a produção de Billy Rasec. Neto e Lari são integrantes de uma nova geração que mistura o pop com pitadas da axé music.

3. O cantor e compositor Suiky, nova voz do trap da Bahia e mais novo integrante do bonde da 999 - selo de Baco Exu do Blues - lança hoje o single Tive, produzido por Nansy Silvvz. Suiky faz um trap com fortes influências do R&B, mas não gosta de ser rotulado. “Não consigo definir meu som porque sempre trago várias ondas na minha sonoridade. Cada música que faço é uma vibe diferente, mas sempre traz minha assinatura, minha identidade”, comenta.