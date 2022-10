Jerônimo contraria Lula e deve faltar a debates contra ACM Neto no segundo turno das eleições

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) não deve participar dos debates contra seu adversário ACM Neto (União Brasil) no segundo turno das eleições na Bahia. Integrantes da campanha de Jerônimo já sinalizaram às emissoras que o postulante não deve comparecer aos encontros, contrariando seu próprio padrinho, o ex-presidente Lula, que confirmou a participação em debates.

Nesta sexta-feira (7), por exemplo, Jerônimo não mandou representante para a reunião para apresentação das regras do encontro da Record. Também não há confirmação de que o candidato irá enviar integrantes de sua campanha para as reuniões das demais emissoras.

Com a provável ausência do ex-secretário da Educação, a Band divulgou a data para a realização de debates no segundo turno em São Paulo e Rio Grande Sul, mas não confirmou na Bahia. Em São Paulo, inclusive, o correligionário de Jerônimo, Fernando Haddad (PT), confirmou que vai participar do debate contra Tarcísio Gomes de Freitas (PL).