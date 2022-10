Jerônimo e ACM Neto podem ficar frente a frente em até cinco debates no 2º turno

Os candidatos a governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) podem ficar frente a frente em até cinco debates no segundo turno das eleições deste ano. O primeiro encontro será já na próxima segunda-feira (10) na TV Band, a partir das 22h.

Já o último entre os adversários será na TV Bahia, na última semana da campanha antes da eleição, que irá ocorrer no dia 30 deste mês. Neste meio tempo, contudo, ao menos três debates podem ser realizados por outras emissoras.

A TV Aratu, afiliada do STB, deve promover um encontro, assim como a Record TV Itapoan. Ambas as emissoras decidiram não fazer debates no primeiro turno. Em rádio, a Sociedade também deve realizar um debate entre os candidatos.

No primeiro turno, a dupla se enfrentou no encontro promovido pela TV Bahia, mas o embate direto ocorreu apenas no primeiro bloco, em uma discussão sobre educação. Nos demais, Jerônimo decidiu fazer dobradinha com João Roma (PL) para isolar ACM Neto.

O candidato do PT até chegou a desafiar o ex-prefeito de Salvador para um debate entre os dois, mas, após Neto aceitar, o ex-secretário da Educação do Estado recuou e não topou o embate que ele mesmo propôs.