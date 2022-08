Jerônimo promete zerar a fila da regulação e combater o crime organizado

Em entrevista nesta terça-feira (29) o candidato ao governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) comentou pontos de seu plano de governo para as áreas de saúde, educação e segurança pública. Jerônimo destacou que irá atuar em parceria com o Lula (PT), caso ele seja eleito para comandar o governo federal, e com os prefeitos da Bahia para garantir o avanço nas áreas que precisam.

"Eu irei fortalecer o sistema de Saúde da Bahia. Eu me comprometo a zerar a fila da regulação, este é um compromisso meu. Faremos isso fortalecendo o sistema que já existe e construindo novos hospitais. Nós faremos sete novos hospitais regionais, seis novas maternidades, cinco novas policlínicas e dois novos serviços de oncologia ", garantiu em entrevista à rádio do interior.

Jerônimo destacou que irá atuar para aproximar a saúde da população baiana. O petista pontuou que o acesso à saúde na Bahia não funciona mais por meio de indicação e favorecimento de conhecidos.

Na segurança pública, Jerônimo enfatizou o uso de inteligência. "Irei atuar de forma firme contra o crime na Bahia. Iremos intensificar os investimentos em inteligência, em equipe e equipamentos para garantir que tenhamos a condição de não só combater o crime quando ele ocorre, mas de previnir", declarou. O petista lembrou ainda que a Bahia, nos últimos anos, realizou o maior investimento da história na segurança pública, com avanços significativos no setor.

Para a educação, o candidato prometeu fortalecer e avançar na oferta da educação em tempo integral e profissionalizante, com a ampliação dos programas Partiu Estágio e Primeiro Emprego. O petista destacou ainda que irá atuar em parceria com os municípios para fortalecer a base da educação na Bahia.