Jerônimo Rodrigues é oficializado pré-candidato ao governo da Bahia pelo PT

O atual secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, foi oficializado como o candidato ao governo da Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), nas eleições deste ano. A decisão pelo nome que comandará a chapa, que até então era um impasse, foi divulgada na noite desta sexta-feira (11), nas redes sociais do partido e confirmada pelo próprio Jerônimo em um vídeo.

"A executiva estadual acabou de me convidar, de me dar uma missão sagrada, uma missão qualificada de poder me apresentar como pré-candidato, pelo PT, para as próximas eleições de 2022. O que nós queremos é continuar cuidando de gente, junto com Lula na eleição nacional, junto com Wagner e com Rui. O partido dos trabalhadores tem essa responsabilidade, de cuidar da democracia, da vida dos baianos e das políticas públicas", diz o pré-candidato que é natural de Aiquara, no sudoeste da Bahia,.

Favorito de Rui Costa, Jerônimo disputava a vaga com o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, e a prefeita de Lauro Freitas (BA), Moema Gramacho. Pela manhã, Rui Costa afirmou que o nome só seria anunciado no domingo (13), numa reunião do diretório estadual, quando o ex-presidente e pré-candidato Lula, viria à Bahia exclusivamente para a ocasião.

Além de ser o atual titular da Secretaria de Educação do Governo da Bahia, Jerônimo também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. "Jerônimo é um nome com larga trajetória na construção dos movimentos sociais, responsável pela elaboração de importantes políticas públicas para o desenvolvimento territorial da Bahia e que conhece o governo como poucos", diz a nota do PT.

Crise na chapa

O atual governador garantiu que tem feito diálogos e buscado equilíbrio para o imbróglio causado pelo anúncio unilateral feito pelo senador Jaques Wagner no início da semana. O vice-governador João Leão recentemente anunciou as possibilidades de o PP lançar candidatura própria ou compor com a chapa adversária, comandada por ACM Neto (União Brasil). Sem dialogar com o grupo petista, Wagner anunciou o recuo de Rui em disputar uma vaga no Senado, o que fez cair por terra o cenário já fixado, o qual garantiria a Leão um mandato tampão por nove meses. Nesta semana, o senador chegou a pedir desculpas públicas pelo ocorrido e alegou que não queria vazamentos nas informações.

“Tenho conversado. Conversarei hoje novamente. Leão eu fiz uma relação muito fraterna. Uma relação que vai muito além da relação política. Eu tenho orgulho de dizer, de poder compartilhar com ele que a história da Bahia nenhum outro governador e vice-governador teve essa relação. Nenhum outro vice-governador teve o protagonismo, o compartilhamento do ato de governar que nós tivemos. Por todo carinho e respeito que tenho por ele, com certeza nós chegaremos ao entendimento, superando eventuais polêmicas que é natural num processo desse. Nosso grupo faz política com paixão e às vezes a temperatura sobe, a temperatura baixa, mas com diálogo se chega ao entendimento. É isso que estamos fazendo”.