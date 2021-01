De férias, a apresentadora da TV Bahia, Jéssica Senra, acompanhou de casa o início da vacinação em Salvador nesta terça-feira (19). Sem esconder a emoção, a jornalista apareceu chorando em seu Instagram para comemorar a chegada do imunizante.

"Que emoção, viu? Depois desse ano de 2020 que a gente teve tão difícil, com tanta gente morrendo... como Vanderson [Nascimento] disse hoje 'é o começo do fim'", vibrou.

Em seguida, ela exaltou a ciência, que conseguiu conceber, produzir e aprovar a vacina em apenas um ano.

"É a esperança de deixarmos para trás uma travessia dura, em que muitos ficaram pelo caminho... uma travessia que virou nossa vida de ponta cabeça, que nos tirou pessoas, momentos e liberdades preciosas, que mexeu com nossos medos e trouxe angustia, que exigiu nos reinventarmos em tantos aspectos, que fez pensar, fez sentir, fez chorar", refletiu.

Jéssica Senra chora após ver pessoas sendo vacinadas na Bahia: 'É o começo do fim'



Logo depois ela publicou uma foto em seu Instagram ao lado da televisão ligada no Jornal da Manhã. Na tela aparecia uma idosa vacinada contra o coronavírus.

"Estou de férias, mas morri de vontade de estar no trabalho para dar a notícia do início da vacinação contra a Covid-19 na Bahia. Desde domingo, acompanhando a aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa, até a manhã de hoje, a sensação foi de uma alegria há tempos não sentida... a alegria que traz a esperança... o bem estar que traz ter otimismo e acreditar em dias melhores", disse ela, encerrando com a hashtag "vem vacina".