JMC Yamana Gold é referência em ações de sustentabilidade e ESG

Estar em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e as cada vez mais difundidas práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) é um valor que ocupa espaço central na estratégia da Jacobina Mineração Yamana Gold. Primeira mineradora brasileira a participar do padrão de sustentabilidade desenvolvido pela Associação de Mineração do Canadá (Mining Association of Canada- MAC), a companhia atua em inúmeros projetos nessa área.

O Programa Diversidade Feminina, por exemplo, tem demonstrado que a mineração também é lugar de mulher, uma vez que já conseguiu superar a meta inicial do total de colaboradoras no quadro de contratação (10% até dezembro deste ano), atingindo a marca de 11,5% de funcionárias. Em março deste ano a JMC tinha 103 mulheres no quadro funcional, hoje este número subiu para 153.

“O tema diversidade e inclusão é uma das prioridades da JMC. Queremos alcançar ainda mais. As mulheres vêm provando que, com competência e garra, podem vencer barreiras e preconceitos, além de ocupar cargos não apenas administrativos, mas operacionais”, destaca o diretor de Recursos Humanos da Yamana, Sérgio Visconti.

Para Renata Dantas, assistente administrativa da Planta Operacional, os diversos projetos desenvolvidos pela JMC Yamana Gold nessa área contribuem para o aumento da presença feminina. “A mulher se sente segura em um meio que antes era só de homens, desenvolvendo trabalhos competentes e com eficácia. O mercado e a JMC estão se adaptando, e cada vez mais a mulher está

ocupando cargos importantes, bem como estratégicos, com a naturalidade que

deve ocorrer.”

Parceria com as comunidades

Já para ajudar a atender algumas das principais necessidades dos moradores de Jaboticaba e Itapicuru, em Jacobina, a JMC Yamana Gold desenvolve o Programa de Desenvolvimento Comunitário, que tem como objetivos alinhar as expectativas e responsabilidades com os moradores das comunidades vizinhas, ser parceiro na construção de melhorias duradouras da qualidade de vida dos moradores, criar valor compartilhado, promover o protagonismo local e envolver outras instituições para construção de uma rede voltada à promoção do desenvolvimento sustentável local.

Um grupo de trabalho envolvendo moradores e empresa se reúne, mensalmente, para analisar, discutir e executar ações nas comunidades a partir das necessidades, demandas e interesses coletivos. Por meio do programa puderam ser desenvolvidas ações nas áreas de saúde, educação, transporte, moradia, social e relacionamento.



Programa de Desenvolvimento Comunitário viabiliza moradias dignas à população jacobinense/Foto: JMC Yamana Gold/Divulgação

Povo de fibra

Até bem pouco tempo, a dona Irene Raimunda, 55 anos, não conseguia ter acesso à internet, realidade que também afligia os demais moradores das comunidades de Jaboticaba e Itapicuru. Todavia, isso começou a mudar recentemente, quando o Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental entregou internet de fibra óptica a estas localidades vizinhas à Jacobina Mineração. A conquista foi um pedido da Associação Jaboticaba, em parceria com a empresa Newnet, que proporcionará a implantação do programa Jabu Digital e levará internet para aproximadamente 140 famílias.

Ao todo, foram investidos R$ 73 mil com a implementação de toda infraestrutura para internet por meio de colocação de postes e taxa de instalação de internet com roteador nas casas dos moradores das duas comunidades. Além da integração sócio-digital dessas pessoas, o Jabu Digital permitirá a realização de cursos profissionalizantes através da rede mundial de computadores.

"Mesmo com todos os desafios que temos enfrentado ao longo dos últimos dois anos, conseguimos obter grandes avanços e conquistas. Nossas ações visam refletir um conjunto de valores que compartilhamos com nossos colaboradores e comunidades, incluindo honestidade, transparência e integridade”, ressalta o vice-presidente de Operações Brasil & Argentina, Sandro Magalhães.

Meio ambiente preservado

A preservação do meio ambiente também é um tema levado muito a sério pela JMC Yamana Gold. O ODS 15 das Nações Unidas estabelece a necessidade de proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Nesse sentido, a companhia já recuperou mais de 21 hectares por meio do reflorestamento, com mais de 1,5 milhão de mudas produzidas e doadas.

Economizar energia elétrica é outra preocupação recorrente da companhia. Desenvolvido por meio do Programa de Excelência Operacional da JMC-Yamana, o “Projeto de Automação do Sistema de Ventilação das Minas Subterrâneas” já gerou uma economia de mais de 25 milhões kW para a empresa desde que foi finalizado, em 2019.



O app “Transcrição Instantânea” promove inclusão aos colaboradores com deficiência auditiva/Foto: JMC Yamana Gold/Divulgação

Políticas ambientais

Tamanha redução equivale ao consumo de quase 11 mil residências durante um ano e reflete as políticas ambientais da Yamana Gold que visam, principalmente, a minimização do impacto, redução do consumo de energia e a possibilidade de tornar as operações mais eficientes em termos de uso de energia não renovável.

Antes da automação, os ventiladores das minas precisavam ser ligados ou desligados manualmente e, devido ao tamanho da propriedade e das minas, nem sempre era possível fazer esse desligamento. Hoje, esses equipamentos são comandados diretamente da Central de Controle da Mina. Dessa forma, lugares onde não há funcionários, ou que não haverá atividade durante o turno, são desligados através do comando remoto e religados quando há programação para atividade no local.

Quase 100% de água reutilizada

Outro dado que chama muito a atenção diz respeito à reutilização de água nas operações da JMC Yamana Gold, que atualmente chega a 95%. Vale observar que a empresa está localizada em uma região rodeada por serras, morros, lagos, rios, fontes e cachoeiras. As serras do município são consideradas como a principal fonte de água potável da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru. Além do reuso do recurso, 18 nascentes que estão dentro da propriedade da empresa são extremamente preservadas, sem nenhuma intervenção humana.

Equipes da Yamana realizam o monitoramento hídrico e de fauna, inspeções das operações e DDS´s sobre o cuidado com os recursos naturais. A reutilização da água na JMC é feita no processo industrial, quando ela sai da planta para a barragem e, em seguida, retorna para a planta, e também nas minas onde há a separação da água e da lama.

Nos banheiros da empresa, há a utilização de temporizadores nas torneiras que liberam a quantidade suficiente de água para lavar as mãos, por exemplo. Também há a reutilização da água para a irrigação das plantas do Complexo Ambiental. Todas essas iniciativas existem para evitar que se utilize água nova do meio ambiente.



Usina de compostagem reaproveita resíduos que seriam descartados como lixo comum/Foto: JMC Yamana Gold/Divulgação

Usina de compostagem

O reaproveitamento dos resíduos, com os objetivos de evitar a destinação inadequada no meio ambiente e de gerar renda aos recicladores, é desenvolvido pela usina de compostagem criada em julho de 2020 pela JMC Yamana Gold, por meio do Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, em parceria com a cooperativa Recicla Jacobina.

A usina de compostagem conta com oito cooperados e já produziu mais de 256 toneladas de composto. Isso só pôde ser realizado graças às 170 toneladas de resíduos gerados na JMC, posteriormente destinados ao processamento. Durante a fase de armazenamento dos adubos gerados pelos resíduos orgânicos a JMC doou tambores e sacos de ráfia (utilizados para transporte e armazenamento de materiais).

Campanhas de conscientização

O composto orgânico, 100% natural, demora cerca de quatro meses para ficar pronto. Depois disso, entra a fase de armazenamento até finalmente estar pronto para ser comercializado. Em média, a usina de compostagem da JMC produz, por mês, 2,5 toneladas desse material. A JMC tem feito campanhas de conscientização para a separação e descarte correto dos alimentos que são consumidos no refeitório.

Além da destinação correta, os cooperados produzem adubo que pode ser comercializado, gerando mais renda para suas famílias. Essa comercialização já é uma realidade. A Recicla Jacobina, todos os sábados, vem comercializando o composto que é produzido na usina de compostagem da JMC. A meta é terminar 2021 com a redução de 2,5% do total de resíduos que é gerado por mês.

Rumo à Mineração Sustentável

O programa da Associação de Mineração do Canadá ‘Towards Sustainable Mining’ - TSM ou ‘Rumo à Mineração Sustentável’, do qual a JMC Yamana Gold faz parte, é uma iniciativa de sustentabilidade reconhecida mundialmente, que apoia as empresas de mineração no gerenciamento de riscos ambientais e sociais importantes. O processo de implementação dura cerca de três anos e a Yamana já concluiu o primeiro ano, que consiste no cumprimento de vários requisitos básicos e auto-avaliações para suas unidades na América do Sul, incluindo as operações de Jacobina. Há um cronograma de trabalho em andamento para as atividades previstas nas próximas etapas.









25 milhões kW: economia de energia gerada pelo “Projeto de Automação do Sistema de Ventilação das Minas Subterrâneas”;

11 mil residências: consumo equivalente à redução de energia atingida pela Yamana.







