João Amoêdo tem filiação suspensa pelo Partido Novo

O candidato João Amoêdo teve a filiação no Partido Novo suspensa. O motivo não foi divulgado, mas a medida acabou sendo tomada após ele declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022.

Atualmente, Amoêdo é alvo de um processo disciplinar por "possíveis violações estatutárias". O deputado federal Marcel Van Hattem, que faz parte do Partido Novo no Rio Grande do Sul, alegou que a Comissão de Ética encaminhou um comunicado sobre a suspensão e que poderia correr grandes danos à imagem e reputação do partido.

Apoio a Lula

Amoêdo declarou que o seu direito de fazer oposição estaria mais propício a apoiar Lula do que Bolsonaro. Logo após o posicionamento, ele foi criticado pelo partido e pelo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, que alegou ter sido vergonhosa a postura do candidato.

Apesar de ter comentado sobre a postura de Amoêdo, o Novo não se posicionou publicamente sobre em quem iria apoiar no segundo turno. No entanto, eles liberaram os filiados e eleitores a votarem no segundo turno com consciência e princípios partidários.