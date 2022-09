João Burse comemora acesso do Vitória: 'Salvador vai ficar pequena'

Grande protagonista na campanha de acesso do Vitória, o técnico João Burse era só gratidão e alegria após o apito final da rodada derradeira do quadrangular da Série C do Brasileiro. O empate em 1x1 com o Paysandu, neste sábado (24), no estádio da Curuzu, em Belém, foi o suficiente para o Leão garantir vaga na Série B de 2023, porque o Figueirense também empatou com o ABC.

Em entrevista à Rádio Itapoan FM, o treinador do Vitória festejou a conquista e dividiu o mérito dela. "João Burse é só mais um dentro desse clube guerreiro, de um espaço fantástico, de uma torcida maravilhosa, de uma diretoria que esteve presente em todos os momentos e agora Salvador vai ficar pequena", vibrou João Burse.

Apesar da modéstia, o treinador foi de fundamental importância na conquista do acesso. Ele chegou ao clube em junho, após as demissões de Dado Cavalcanti, Geninho e Fabiano Soares, com a missão de evitar a queda para a Série D.

Ele mais do que dobrou o aproveitamento do time na fase classificatória e reconduziu o clube à Série B neste sábado. O técnico assumiu o time na 12ª rodada. Na ocasião, o Vitória estava na 16ª posição e tinha os mesmos 11 pontos do Floresta, que abria a zona de rebaixamento, em 17º lugar.

Com o acesso garantido, João Burse agora vai tratar da renovação de contrato com o Vitória. Ao longo do quadrangular, o presidente Fábio Mota garantiu que o treinador seguiria no clube em 2023.

"Lógico que a gente estava totalmente focado aqui, mas a partir de segunda-feira a gente vai pensar no futuro. Agora eu acho que é realmente momento de comemorar", pontuou João Burse.

"Não foi fácil. São três meses, 14 jogos, mas que pareciam três anos. A gente se dedicou muito e abriu mão de muita coisa. Quero agradecer a minha esposa, que está lá distante, Dois, três meses ficando longe para viver momentos como esse aqui. Isso aqui é felicidade", festejou o técnico.

Com acesso garantido antecipadamente, o ABC terminou o quadrangular na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e vai brigar pelo título do torneio. O Vitória somou nove pontos e ficou com a segunda colocação. O Figueirense, com sete pontos, acabou em terceiro lugar. Com quatro, o Paysandu amargou a lanterna.