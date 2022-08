João Burse convoca torcida do Vitória: 'Lotar o Barradão'

É ganhar ou ganhar. Assim como foi na noite deste domingo (7), quando bateu o líder Mirassol por 2x1 e impôs a primeira derrota do time paulista em casa, o Vitória precisa fazer o mesmo contra o Brasil de Pelotas, que está dentro da zona de rebaixamento, para avançar à segunda fase da Série C. O jogo, pela última rodada da fase classificatória, será no próximo sábado, dia 13, às 17h, no Barradão.

O rubro-negro está em 10º lugar, com os mesmos 26 pontos e até o mesmo saldo de Aparecidense e Remo, ficando atrás pelo número de gols marcados. Para classificar, tem que terminar pelo menos em oitavo.

Técnico do Vitória, João Burse valorizou os três pontos conquistados em Mirassol (SP) e a dedicação dos atletas para segurar o resultado mesmo com a pressão adversária durante quase 90 minutos. “Todo o contexto, desde o esforço grande que o nosso presidente Fabio Mota com a diretoria tem feito. O clube não está medindo esforços para que nós possamos ter todos os atletas disponíveis, opções no banco para mudar o jogo ou fazer como hoje e travar o jogo. Temos atletas com nível alto”, disse Burse.

Olhando para frente, ele apelou para que a torcida encha as arquibancadas novamente, como tem feito nas últimas partidas em casa. “Mais uma vez, lotar o Barradão para que a gente possa ir em busca da classificação dentro de nosso estádio. Essa energia é importante para correr dentro de campo, pra gente continuar se dedicando para dar essa alegria a eles”, convocou o técnico, que ainda está invicto após sete partidas, com quatro vitórias e três empates.

Vencer é a prioridade, mas também é importante ficar de olho em outras partidas. A Aparecidense (9ª) recebe o Botafogo-PB (7º); o Remo (8º) visita o Botafogo-SP (5º), e ainda é preciso ficar de olho na partida do Ypiranga (11º), que visita o Ferroviário (17º) e também está de olho em uma vaguinha no G8.

Cinco times já estão classificados para segunda fase. O sexto sairá ainda nesta penúltima rodada devido ao jogo Botafogo-PB x Figueirense, marcado para segunda-feira (8), em João Pessoa. Quem vencer garante a vaga, e o empate também serve para o time catarinense.