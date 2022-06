João Burse é o novo técnico do Vitória

O Vitória já tem um novo treinador. Trata-se de João Burse, que tem passagens pelas categorias de base do rubro-negro e também atuou na equipe profissional, na temporada 2018, quando assumiu após a saída do técnico Vagner Mancini por dois jogos, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. O último trabalho dele foi no Cianorte-PR, clube em que atuou durante dois anos. O anúncio oficial aconteceu na noite deste domingo (19).

Burse, 40 anos, chega para assumir o lugar de Fabiano Soares, demitido após a derrota de 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão. "Infelizmente as coisas não estão acontecendo como a gente previa. Os resultados não são bons. Nós precisamos tomar alguma ação que mude o caminho do Vitória e, portanto, nós decidimos, junto à diretoria, pelo desligamento do Fabiano Soares", afirmou o executivo de futebol do Vitória, Rodrigo Pastana, após a partida.

Fabiano Soares deixa o clube após nove jogos e um aproveitamento de 40,7%. Foram três triunfos, dois empates e quatro derrotas. Ele assumiu o time depois da 3ª rodada da Série C, na 18ª posição, sem pontuar. Atualmente, o Vitória é o 16º colocado, com 11 pontos, a um da zona de rebaixamento. A distância para o G8 é de cinco pontos.

João Burse será o quarto treinador do Vitória na temporada. Antes dele e de Fabiano Soares, passaram pelo clube Dado Cavalcanti e Geninho.