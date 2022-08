João Burse mais do que dobrou o aproveitamento do Vitória na Série C

Ele não estufou a rede e nem fez nenhuma defesa salvadora, mas pode ser considerado o principal responsável pelo Vitória seguir vivo na Série C. João Burse é o nome da classificação rubro-negra à segunda fase do torneio. Contratado em meados de junho, após a demissão de Fabiano Soares, o quarto treinador a passar pela Toca do Leão na temporada mais do que dobrou o aproveitamento do time no Campeonato Brasileiro. Acabou com o risco do rebaixamento e agora vai brigar pelo acesso.

João Burse chegou com a missão de evitar a queda para a Série D, mas em uma arrancada sob seu comando o time garantiu vaga na segunda fase.

O Leão ainda não havia figurado no G8 em nenhum momento da competição e alcançou o feito inédito no último sábado, quando venceu o Brasil de Pelotas por 3x1, no Barradão. Terminou na 7ª colocação, com 29 pontos, após 19 partidas.

O técnico assumiu o time na 12ª rodada. Na ocasião, o Vitória estava na 16ª posição e tinha os mesmos 11 pontos do Floresta, que abria a zona de rebaixamento, em 17º lugar. Até então, sob o comando de Geninho, Ricardo Amadeu (interino em um jogo) e Fabiano Soares, o rubro-negro havia feito 11 jogos na Série C, com três vitórias, dois empates e seis derrotas. Tinha marcado só nove gols e sofrido 10. O aproveitamento na competição era de 33,3%. Primeiro a treinar o time no ano, Dado Cavalcanti foi demitido após a eliminação no Campeonato Baiano e não teve participação na campanha.

O atual treinador mais do que dobrou o rendimento. Burse comandou oito jogos e segue invicto. Foram cinco vitórias e três empates, 12 gols feitos e apenas cinco tomados. O aproveitamento do Leão com ele é de 75%. Só para ter uma noção, o Mirassol, líder da 1ª fase, teve aproveitamento de 57,9% nas 19 rodadas.

O time escalado por João Burse contra o Brasil de Pelotas é bem diferente daquele mandado a campo por Fabiano Soares na derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão, que culminou com a demissão dele. Em comum, apenas Marco Antônio, Sanchez, Dionísio e Rafinha, sendo que o lateral esquerdo só jogou porque o titular Lazaroni está machucado.

Porém, todos os atletas escalados diante dos gaúchos no jogo da classificação já estavam no clube antes de Burse chegar, o que evidencia que não se tratava somente de peças, mas de como utilizá-las e fazê-las produzir.

“Os atletas confiaram no trabalho e essa recíproca de um para o outro faz com que nosso ambiente fique bom, de dedicação, de entrega. Isso tudo faz com que a gente evolua, cresça, lute pelo companheiro, corra pelo companheiro”, afirma Burse.

Não só os jogadores cresceram após a chegada do comandante, mas o público no estádio também. A torcida rubro-negra notou a melhoria no time, passou a acreditar na classificação e fez sua parte. Os ingressos para o jogo de sábado se esgotaram, e 28.006 pagantes estiveram no Barradão.

“A gente vem construindo todo esse ambiente, um ambiente alegre, bom, de trabalhadores. Foram oito semanas de muita dedicação e fomos coroados com essa classificação”, festeja o treinador.

A tabela oficial ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o primeiro adversário do Vitória será o Paysandu, que terminou a fase classificatória na 2ª colocação. A partida acontecerá no sábado ou domingo, no Barradão.

“Estamos muitos felizes, mas vamos pensar jogo a jogo. Vamos nos preparar para a reta final com os seis jogos que virão pela frente. Ganhamos mais uma semana de trabalho. Temos até segunda-feira (hoje) para comemorar essa classificação”, comentou João Burse no dia da classificação.

Figueirense e ABC também fazem parte do grupo do Vitória. Serão jogos de ida e volta, e os dois primeiros colocados subirão para a Série B de 2023.

Os números do Vitória com João Burse:

8 jogos (5 vitórias e 3 empates)

12 gols marcados e 5 sofridos

Aproveitamento de 75%

Assumiu o time na 12ª rodada, na 16ª colocação, com 11 pontos.

Levou o time à classificação, na 7ª posição, com 29 pontos

Os números do Vitória sem João Burse:

11 jogos (3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas)

9 gols marcados e 10 sofridos

Aproveitamento de 33,3%

Os jogos do Vitória sob o comando de João Burse:

12ª rodada - 25/06 - Lindolfo Monteiro

Altos 0x0 Vitória

13ª rodada - 02/07 - Barradão

Vitória 2x0 Figueirense

14ª rodada - 10/07 - Passo d'Areia

São José 1x2 Vitória

15ª rodada - 17/07 - Barradão

Vitória 1x0 Paysandu

16ª rodada - 24/07 - Presidente Vargas

Ferroviário 0x0 Vitória

17ª rodada - 31/07 - Barradão

Vitória 2x2 ABC

18ª rodada - 07/08 - Municipal de Mirassol

Mirassol 1x2 Vitória

19ª rodada - 13/08 - Barradão

Vitória 3x1 Brasil de Pelotas