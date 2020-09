João Gomes lança empresa de consultoria: 'sonho que germinava há algum tempo'

Foto: Divulgação

Depois de um ciclo virtuoso de 31 anos de carreira atuando em vários segmentos do mercado, o executivo e empreendedor João Gomes se reapresenta ao lançar, hoje, durante encontro virtual, a Bem Querer Consultoria.

Após cumprir 1 ano de acordo de No Compete com a Rede Bahia onde atuou por 21 anos, João coloca sua experiência profissional nas áreas de telecomunicações, educação, petroquímica, entretenimento e mídia a serviço do mercado.

“A construção da Bem Querer Consultoria é um sonho que germinava há algum tempo. Poder unir bons propósitos com as melhores práticas de gestão sempre marcaram de alguma forma a minha trajetória profissional”, nos disse João Gomes.

A Bem Querer funcionará como um ecossistema composto por profissionais renomados, experientes, diversos e com reconhecida competência. São profissionais que atuarão em um ou outro projeto na configuração adequada para a demanda do contratante.

São especialistas em Estratégia Digital, Meio Ambiente, Diversidade, Marketing, Vendas, Gestão e Comunicação, que atuarão em potenciais projetos também com Arquitetos, Filósofos, Psicólogos, Sociólogos, Roteiristas, Criativos e Cineastas.

A consultoria oferecerá serviços de Planejamento Estratégico e Tático; Consultoria de Marketing, Imagem, Reputação, Gestão e Vendas; treinamentos nessas áreas e poderá realizar eventos voltados para empresas ou próprios.

Para conhecer mais sobre a empresa, basta acessar o site www.bemquererconsultoria.com.br.