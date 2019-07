João Gomes será homenageado com almoço de adesão no Fasano

João Gomes (Foto: Divulgação)

João Gomes será homenageado, nesta terça-feira (30), com almoço de adesão no restaurante Fasano, localizado no Hotel Fasano, em Salvador. O encontro irá homenagear o profissional que, após 19 anos, está deixando a Rede Bahia.

Nos últimos 5 anos, João esteve à frente das 6 emissoras de TV e participou de todo o processo de transformação da TV digital, reformulou os conteúdos regionais e empreendeu relevantes ações de mercado.

O encontro está sendo organizado pela promoter e amiga de João, Licia Fábio, que destaca: “Gomes está fechando seu ciclo na Rede Bahia. Uma relação vencedora graças ao seu profissionalismo. Vamos nos reunir para abraçá-lo”.