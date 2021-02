João Pedro é o primeiro reforço do Vitória para a temporada 2021

É oficial. João Pedro é o primeiro jogador contratado pelo Vitória na temporada 2021. O anúncio foi feito pelo clube no início da tarde desta segunda-feira (15). O volante de 21 anos estava na Portuguesa Santista e já vinha fazendo a pré-temporada na Toca do Leão. O contrato é de empréstimo e tem vínculo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

“É uma felicidade estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa tão pesada. É uma oportunidade inexplicável e surreal. Quero agradecer a toda gestão que me ofereceu essa oportunidade maravilhosa e à comissão técnica. O grande objetivo é voltar para a Série A e, juntos, nós vamos sim conseguir esse objetivo, lutar por esse objetivo", afirmou o jogador ao site oficial do Vitória.

João Pedro começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, em 2009, e se transferiu para o Red Bull Bragantino após cinco temporadas. Também defendeu Água Santa e Santo André. O contrato com a Portuguesa Santista foi firmado em junho do ano passado.

Na última sexta-feira (12), o agente do jogador, Ricardinho, ex-meia que jogou no rubro-negro em 2008, chegou a afirmar que a contratação não seria concretizada porque o clube paulista teria desistido da negociação.

Originalmente volante, o jogador de 1,82 m e 72 kg também sabe atuar como zagueiro. “João Pedro, apesar da altura e do biotipo, é um jogador rápido, de muita dinâmica e ótima técnica. Acredito que nós obtivemos uma grande contratação e que vai nos ajudar muito", projetou o técnico Rodrigo Chagas.

TITULAR

João Pedro já treinou entre os titulares na função de primeiro volante e pode vestir a camisa do Vitória pela primeira vez já na estreia do Campeonato Baiano, quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Para isso, o nome dele precisará ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dono da posição na temporada passada, o volante Guilherme Rend ainda se recupera de lesão na coxa.

Punido em dezembro pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, o Vitória estava impedido de registrar novos atletas até o início de junho. A decisão do órgão se deu em função de dívidas mantidas pelo rubro-negro com três clubes e um treinador brasileiro. No entanto, o clube foi liberado para fazer novos registros desde a última quinta-feira (11). "A CNRD emitiu ordens processuais revogando a punição em cada um dos processos que geraram a penalidade", afirmou o diretor jurídico do Vitória, Dilson Pereira Júnior.