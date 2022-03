João Pedro testa positivo para covid-19 e desfalca o Vitória contra o Glória

O Vitória terá um desfalque importante no jogo decisivo contra o Glória, quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Titular absoluto, o volante João Pedro testou positivo para covid-19 e ficará 10 dias afastado do elenco. O exame foi realizado na manhã desta terça-feira (22), antes do último treinamento preparatório para o duelo com a equipe do Rio Grande do Sul.

Pablo e Alan Santos são os mais cotados para ficarem com a vaga. Por conta da baixa, o prata da casa Marco Antônio entrou na lista de 22 relacionados para a partida, que conta também com Santiago Tréllez. O nome do colombiano consta pela primeira vez na temporada. Ele não estava inscrito no Campeonato Baiano, mas está apto para disputar a Copa do Brasil.

Antes de iniciar a concentração, o técnico Geninho comandou em campo alguns ajustes táticos. Depois, o treinador trabalhou bola parada defensiva e ofensiva. Cobranças de faltas e pênaltis encerraram a atividade. Não à toa. Quem vencer o duelo único no Barradão, avança à terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

João Pedro não é a única baixa do Vitória para a partida. O lateral esquerdo Vicente rompeu o ligamento cruzado do joelho no treinamento do último domingo (20), passará por cirurgia e ficará seis meses longe dos gramados. Salomão é o substituto imediato, mas há a possibilidade de Iury, que é lateral direito, ficar com a vaga.