João Santana e Mônica Moura pagam multa de R$ 77 milhões

Indiciados em 2016 pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa, o publicitário João Santana e a jornalista Mônica Moura começaram a acertar suas pendências pecuniárias com o Estado.



e acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o casal depositou no mês passado R$ 77 milhões à União. Foram duas transferências: uma de R$ 74 milhões, de Santana, e o outra de R$ 3 milhões, em nome de Mônica. Santana foi o responsável pelas campanhas presidenciais de Dilma Rousseff, em 2014, e Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006 e é investigado pela Operação Lava Jato.