Joca Guanaes entrevista Cassio Grinberg no Segundou

Quem assistiu ao Segundou da semana passada, quando Joca Guanaes conversou com Dado Schneider, teve uma noção do que é o Marketing do Renascimento, tema da série de programas que o publicitário está fazendo no perfil do Correio no Instagram. Nesta segunda-feira (17), ele receber Cassio Grinberg, um dos principais consultores do país para marcas, com mais de 15 anos de experiência.

Com formação em ecossistema de inovação de Israel pelo Ministry of Foreign Affairs; mestre em Marketing pelo PPGA/UFRGS e especialista em International Business na London City College, Cassio é professor de MBA em Marketing Estratégico na PUCRS e atua em diversos projetos. Sócio fundador da Grinberg Consulting, também é palestrante, autor do livro “Desaprenda”, e articulista no Estadão e Zero Hora.

Para o convidado, o que vai se perpetuar é a relação de transparência das empresas com os consumidores. “Acredito que a inteligência, transparência e a relação verdadeira vão ficar no modelo da economia”.

Outra afirmação de Cassio diz respeito à necessidade de as empresas gerarem conteúdo para seus clientes. “Estamos vivendo um mundo de autodidatas. É possível aprender de tudo com a internet, então uma empresa que te vende algo, precisa te ensinar a como usar este produto”.

Sobre a necessidade de desaprender, o convidado afirma que quando abraçamos a mudança, estamos abertos a desaprender. “Você tem a possibilidade de antecipar o final de um ciclo e não ser surpreendido lá na frente, quando este ciclo termina”, acredita. “A ideia é que as empresas revejam seus posicionamentos porque se você não muda com mais velocidade, o trem da mudança passa e aí precisa fazer um movimento muito mais brusco”.

Confira o programa: