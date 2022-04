Joca Guanaes recebe a empresária Dilma Campos no Segundou

Esta semana, Joca Guanaes recebeu como convidada no Segundou a empresária Dilma Campos, fundadora e CEO da Outra Praia, boutique de criatividade estratégica na área de comunicação, que nasceu há 9 anos. Antes, trilhou um caminho com várias vias, iniciando sua trajetória como bailarina; atuando na TV como a personagem Patativa, a passarinha do “Castelo Rá-Tim-Bum; estudando Odontologia; e depois, com um MBA em Gestão de Projetos pela FGV, se dedicando ao marketing com passagens por grandes agências brasileiras, percorrendo diversas áreas como: direção artística, direção de produção e planejamento.

Atualmente, Dilma Campos é conselheira da AMPRO – Associação de Marketing Promocional, participou do programa de mentoria Winning Women 2016 da EY; influenciadora e mentora da Rede Mulher Empreendedora (RME); facilitadora do programa do Google Women Will – Cresça com o Google; colunista no Portal Promoview; TEDx Speaker; participante do Projeto Conselheira C101 e mentora fixa do programa “O Plano é Esse”, no canal Multishow. Ela também é autora do livro “Publicidade Antirracista”, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura.

Confira a entrevista: