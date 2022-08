Joca Guanaes recebe Bob Wolfenson no Segundou

O Segundou dessa semana (1) recebeu o fotógrafo Bob Wolfenson, um dos mais renomados do Brasil, de carreira internacional também consolidada. O profissional falou sobre seus 52 anos de atividade durante o programa, apresentado no perfil do Correio no Instagram pelo publicitário e consultor Joca Guanaes.

Bob Wolfenson começou a fotografar precoce e despretensiosamente aos 16 anos, após a morte do pai. No afã de encontrar um hobby para preencher a dor do luto e ajudar a mãe financeiramente, calhou por conseguir um emprego no estúdio da Editora Abril ao mesmo tempo em que estudava Ciências Sociais. Wolfenson entrou como estagiário e saiu fotógrafo.

Nesse princípio, havia um sentimento de baixa autoestima e não-pertencimento. Bob passou as primeiras décadas de trabalho sentindo-se “medíocre”. Foi só em 82, depois de abrir seu próprio estúdio com amigos, que o retratista tomou coragem e se mudou para Nova Iorque para bater à porta de renomados fotógrafos de moda em busca por uma oportunidade como assistente. À época, o incensado Bill King, autor de famosas capas da Vogue americana, foi quem o contratou. Ao lado de King, Bob já revelou ter vivido um período de intensa aprendizagem. E trouxe toda essa experiência na mala, o que abriu caminhos por aqui.

Logo, Bob foi convidado para assinar algumas imagens da Vogue brasileira. A partir disso, a fotografia o tomou por inteiro. Por um longo período, ele também executou célebres ensaios nus da extinta Revista Playboy. Como Roberto foi o artista por detrás de fotos monumentais de mulheres como Maitê Proença, Cleo Pires, Nanda Costa e Alessandra Negrini. A formação humanista lhe fez bem, pois foi o ofício de retratista que o vestiu melhor e ele, já como Bob, passou a clicar imagens lendárias de personalidades como Lina Bo Bardi, Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Lula, Fernanda Montenegro, Gisele Bündchen... E assim persevera até hoje, aos 68 anos, pai de três filhas adultas e casado há mais de 30 anos.

Confira a entrevista: