Joca Guanaes recebe Carol Magalhães no Segundou dessa semana

Nesta segunda-feira (23), o publicitário e consultor Joca Guanaes recebeu Carol Magalhães no Segundou, programa ao vivo que apresenta semanalmente no perfil do Jornal CORREIO no Instagram. Empresária, influenciadora digital e chef, formada pela Le Cordon Bleu em Cusine, Patisserie e Cozinha Brasileira, todos os dias ela compartilha para as mais de 438 mil pessoas que a seguem em seu perfil no Instagram cenas do seu cotidiano, dicas de receitas e viagens e tudo mais que faz parte do seu estilo de vida. Tem sido assim há quase dez anos. Antes, já era famosa.

Carol começou a vida profissional cedo. Aos 24 anos foi descoberta por Marlene Mattos, que a convidou para apresentar o programa Jovens Tardes ao lado de Wanessa Camargo e de Pedro, filho do cantor Leonardo. Em seguida, estudou por três anos na Escola de Atores Wolf Maya e participou da novela Cobras e Lagartos, da Globo. A convidada também trabalhou na Record, onde atuou na novela Os Mutantes, apresentou o reality A Fazenda e teve um quadro no programa Hoje em Dia.

Nos últimos tempos, deu uma pausa nas carreiras de atriz e apresentadora para estudar gastronomia. Os próximos passos ainda não estão definidos já que, depois de três anos se dedicando ao novo ofício, decidiu parar um pouco para descansar e comandar as obras de seu novo lar.

Confira a entrevista: