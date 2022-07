Joca Guanaes recebe Erasmo Viana no Segundou

No Segundou de hoje, que traz o Dia do Homem, comemorado na última sexta-feira (15), como mote, o publicitário e consultor Joca Guanaes convidou Erasmo Viana para ser entrevistado. O empresário e influencer baiano iniciou sua trajetória profissional aos 17 anos, em Salvador, como modelo. Bem-sucedido no mercado local, logo partiu para uma carreira internacional com diversas campanhas e desfiles para grandes marcas em seu portfólio.

Hoje, aos 37, tornou-se conhecido por promover um estilo de vida saudável, compartilhado com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram que buscam conteúdos sobre bem-estar, saúde e esportes. Empreendedor nato, Erasmo é sócio da Studio Kore e inaugurou duas unidades da academia – uma em São Paulo e outro em Vilas do Atlântico, na Bahia – com o intuito de proporcionar novas modalidades de treinos a partir de uma técnica inédita.

Ao mesmo tempo em que aperfeiçoou seu lado profissional e se tornou mais maduro como empresário, Erasmo dedicou-se ao seu lado espiritual. Esse equilíbrio de corpo e mente é mostrado por ele diariamente em suas redes sociais, o aproximando ainda mais do público e fazendo dele um exemplo de superação.

Confira a entrevista: