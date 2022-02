Joca Guanaes recebe Juliana Souza no Segundou

A advogada Juliana Souza foi convidada desta segunda-feira (31) do publicitário e consultor Joca Guanaes no programa Segundou, que vai ao ar semanalmente, às 19h, no perfil do Jornal CORREIO no Instagram.

Juliana tem apenas 30 anos mas já construiu uma sólida carreira no Direito, sempre envolvida em questões sociais e defesa dos direitos de minorias. A profissional é conhecida por seu trabalho à frente de causas como a da pequena Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, vítima de racismo em 2017, e, mais recentemente, na luta jurídica da cantora Linn da Quebrada, que está no BBB22, por sua mudança de nome para Lina Pereira.



Baiana de Feira de Santana, mas criada em São Paulo desde menina, Juliana inspirou Tais Araújo na construção da personagem Verônica na série "Aruanas" e já fez uma live com Anitta para falar sobre o genocídio da população negra, assistida por mais de 1 milhão de pessoas.



A advogada também é autora do livro “Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam?”, no qual lança um olhar crítico sobre a realidade brasileira através de sua trajetória.

Ela também é co-fundadora da SOUZA 's Consultoria, onde atua na construção de um novo comportamento empresarial mais inclusivo e diverso, e é a criadora do Desvelando Oris, projeto que, em breve, vai se tornar um instituto voltado para o exercício do autoconhecimento em mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, em especial, mulheres negras.

Confira a entrevista: