Jogador baiano Daniel Alves investe em instituto para atender crianças e adolescentes

(Divulgação)

Daniel Alves planeja preparar jovens e crianças para o esporte

O jogador baiano Daniel Alves, que atualmente joga no Barcelona, na Espanha, está investindo pesado na implantação de um instituto que levará seu nome e atenderá crianças e adolescentes dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas. O espaço, cuja sede vai funcionar na extinta loja Baú-Baú, em Lauro de Freitas, vai oferecer atividades esportivas como futebol, basquete, vôlei de praia, dança, lutas e badminton, além de cursos de idiomas, reforço escolar e assistência social.

Abertura em fevereiro

Os critérios de admissão dos futuros alunos ainda não foram definidos pela equipe do Instituto Daniel Alves, mas é certo que todos os serviços serão gratuitos. O espaço, que já está praticamente pronto, ainda não tem data definida de abertura. Segundo a equipe do atleta, a previsão é de que aconteça no próximo mês de fevereiro. A indefinição é por conta dos ajustes nas agendas do jogador e do prefeito Bruno Reis, já que ambos participarão da solenidade.

(Acervo pessoal)

Alex Atala autografa seus livros para Aninha Franco

Banquete quereniano

A República AF, espaço cultural comandado por Aninha Franco, no Pelourinho, recebeu na última sexta-feira em sua cozinha pilotada por Maria Flor – que segue a risca a autêntica comida baiana do mestre Manuel Querino - o chef Alex Atala para um almoço em família. Acompanhado dos pais e da irmã Magu, o paulista que está entre os melhores chefs do mundo, ficou encantado com o projeto da dramaturga e se deliciou com as receitas da casa prometendo voltar.



Resgate histórico

Por falar em Aninha Franco, a escritora está preparando mais um volume da obra A Criação Na Cidade da Bahia – período de 1993 a 1994. O livro que será editado pelo selo República Af, da própria autora, está previsto para sair no próximo mês de março.



Terraço do gin

O rooftop do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, será o endereço do Beefeater Pop Up Bar nos próximos quatro meses. O projeto, que é temporário e que está na terceira edição, deverá ser inaugurado ainda neste mês de janeiro tendo à frente, mais uma vez, o empresário paulista Marcelo Vicente.

(Foto: Vinícius Garcia/Divulgação)

DJ Kvsh é principal atração de festival de música eletrônica

Balada eletrônica

O DJ e produtor musical mineiro Kvsh - que acumula mais de 400 milhões de execuções no Spotify, plataforma na qual chegou a figurar entre os seis artistas mais ouvidos no Brasil - é uma das atrações do Elixyr Festival que acontece no próximo dia 4 de fevereiro, no Wet Salvador. O festival eletrônico tem ainda no seu lineup os DJs Liu, Gustavo Mota, além dos duos Almanac e Evokings.

(Divulgação)

Paulo Ormindo lança livro

Letras

Navegação Errante: Memórias de Viagens é o nome do livro que o arquiteto, escritor e professor, Paulo Ormindo de Azevedo lança, na próxima quinta-feira (20), das18h às 20h, na Livraria Galáxias, anexa ao Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. A obra, que sai pela Editora Mondrongo, é uma compilação de crônicas inéditas e outras já publicadas pelo autor.

(Foto: Orlando Brito/Divulgação)

César Souza doa renda de livro para vítimas de enchentes na Bahia

Boa ação

O baiano César Souza, um dos principais consultores do Brasil e autor best-seller, vai doar todo o valor dos direitos autorais da segunda edição de seu mais recente livro, O Jeito de ser Magalu, para as vítimas das enchentes no sul da Bahia. A doação será feita via ONG Gerando Falcões, liderada pelo empreendedor social Edu Lyra. A primeira edição do livro, de quase 10 mil exemplares, esgotou nas primeiras semanas.