Jogadora da seleção de vôlei diz ser hétero após namorar companheira por 1 ano

Os usuários das redes sociais ficaram eufóricos após a ponteira da seleção de vôlei, Natalia Zilio, compartilhar um vídeo no Instagram exaltando o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Um fã, que segue a atleta, questionou sobre apoiar o chefe do executivo que já expressou diversos comentários homofóbicos.

Sem pensar duas vezes, Natalia alegou que era heterossexual, mesmo após ter passado um ano namorando a companheira de seleção, Ana Beatriz Correa. "Sou hétero. Tive uma experiência, mas vi que não era o que eu queria para a minha vida", declarou a ponteira.

A ex-namorada, que não entrava no Twitter havia alguns anos, resolveu reativar a conta para ironizar a situação. "Me sigam para mais dicas sobre a cura gay", brincou Beatriz que, ainda na rede social, prosseguiu comentando sobre a declaração da ex. "Quem tem dó é piano! Podia ser amor, mas foi só experiência", alfinetou.