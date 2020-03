Jogadores do Bahia treinam em condomínio de Salvador

Um dia após o Bahia suspender todas as atividades da Cidade Tricolor com o objetivo de evitar o contágio do novo coronavírus, alguns jogadores do elenco principal foram vistos se exercitando uma uma quadra de um condomínio residencial de Salvador, localizado na Paralela.

O lateral direito Nino Paraíba e os volantes Flávio e Gregore aparecem nas imagens gravadas por torcedores. De tênis, ele correram em volta do campo e também treinaram com bola.

Após o anúncio da interrupção da Copa do Nordeste e da suspensão do Campeonato Baiano, a diretoria do Bahia comunicou na última terça-feira (17) que as atividades do clube seriam paralizadas a partir desta quarta-feira (18) até o dia 30 de março. O prazo pode vir a ser prorrogado a depender do avanço da pandemia do Covid-19 no Brasil.