Jogadores do Vitória garantem recuperação fora de casa: 'tem que ter vergonha na cara'

Precisa de vergonha na cara e a recuperação vem na próxima partida, contra o Atlético Cearense, no sábado (11). Foi o que garantiram dois jogadores do Vitória, Marco Antônio e Eduardo, após a derrota contra o Volta Redonda num Barradão lotado neste domingo (5).

O zagueiro Marco Antônio falou em entrevista à rádio Sociedade que é preciso manter a cabeça erguida para conseguir reverter a situação do rubro-negro na Série C. O Vitória está em 12º lugar, com 10 pontos, apenas um a mais do que Confiança, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

"Convocamos a torcida, mas hoje não foi o resultado que a gente esperava. A gente lutou, brigamos, mas acho que tem que ter vergonha na cara sim porque sabemos da responsabilidade, do objetivo que é classificar e não pode ser diferente, não podemos perder as oportunidades que perdemos", avaliou Marco Antônio.

O defensor completou: "Mas é manter a cabeça erguida, esse grupo não pode se entregar, a torcida pode acreditar que vamos agora fora de casa buscar esses três pontos que infelizmente perdemos aqui".

Cria da Toca, Eduardo estava furioso com o resultado e disse que é inadmissível lotar o Barradão, pedir a confiança da torcida e fracassar dentro de campo.

"É inadmissível a gente lotar o Barradão e não conseguir a Vitória. A gente tem que rever os erros aí e agora tem que reverter fora de casa, tem que buscar os três pontos contra o Atlético e voltar aqui contra o Botafogo para conseguir a vitória", disse Eduardo.

Experiente, o atacante Dinei agradeceu à torcida pelo apoio e festa nas arquibancadas do Barradão. "Aqui, era pra sair tudo bem neste domingo, com a vitória. Infelizmente não fizemos um bom papel, tomamos uns gols que não pode tomar. Agora é esfriar a cabeça e vencer fora de casa como fizemos na partida anterior e poder entrar no G8", comentou Dinei.

Para o jogo contra o Atlético Cearense, o Vitória não terá o atacante Rodrigão, que vai continuar sem entrar em campo com a camisa rubro-negra porque foi expulso ainda no banco por reclamações no primeiro tempo.