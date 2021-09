'Jogamos para ganhar, de igual para igual', analisa Marcinho

O Vitória não conseguiu bater o líder da Série B do Brasileiro. Empatou por 0x0 com o Coritiba, no Barradão, em jogo válido pela 25ª rodada na noite desta quinta-feira (22).

Com o resultado, o time se manteve na zona de rebaixamento pela 10ª rodada seguida. O Leão segue na 17ª colocação, agora com 25 pontos. O Coritiba foi a 49.

O Vitória fez um primeiro tempo carente de criatividade, mas se mostrou propositivo na segunda etapa. Após o apito final, o atacante Marcinho valorizou o ponto conquistado.

"A gente sabe que a situação é difícil, tem consciência disso. A gente veio para tentar ganhar contra o líder, sabia que não seria fácil e teve oportunidade de fazer o gol. Mas tem que valorizar o ponto", disse Marcinho. "A gente jogou para ganhar, de igual para igual. Eles vinham em uma sequência boa de vitórias. Temos que nos superar a cada dia. Próximo jogo temos confronto direto contra o Londrina", projetou.

Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A equipe paranaense tem 24 pontos, na 18ª colocação. A partida será no sábado (25), às 16h, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Veja seguir alguns lances do empate entre Vitória e Coritiba: