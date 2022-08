Jogo do acesso: feminino do Bahia encara o Minas por vaga na elite do Brasileirão

O time feminino do Bahia decide nesta sexta-feira (12), o retorno à elite do futebol brasileiro. As Mulheres de Aço enfrentam o Minas Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Brasileirão. A partida será disputada na Fonte Nova, às 17h30, na preliminar do confronto entre a equipe masculina do Esquadrão e o Ituano, pela Série B.

Para confirmar o retorno à primeira divisão, o Bahia precisa apenas de um empate. No jogo de ida, em Brasília, as tricolores venceram por 1x0. O gol foi marcado pela atacante Miúda. De acordo com o regulamento do Brasileirão, os quatro semifinalistas sobem de divisão.

Miúda, aliás, quer repetir na Fonte Nova o que já conquistou pelo Bahia. A jogadora fez parte do time que garantiu o acesso à Série A em 2020.

“Em 2019 e 2020 foram anos mágicos, conseguimos o título baiano e o tão sonhado acesso. Eu creio que esse ano temos um time capacitado e podemos sim conseguir mais um acesso com o Bahia e devolvê-lo ao lugar que ele nunca deveria ter saído”, disse.

Apesar da vantagem construída no jogo da ida, Miúda prega cautela e pede um Bahia atento para evitar surpresa negativa em casa.

“Saímos do jogo contra o Minas com um resultado positivo para a gente, mas não tem nada decidido. Tem mais 90 minutos, mas o time está bem focado e creio que podemos sair com o triunfo. Em 2019 fomos campeãs com o apoio da torcida, em 2020, infelizmente pela pandemia, não tivemos esse apoio. Mas creio que com ajuda dos torcedores vamos sair da Fonte Nova com o acesso garantido”, completou.

Se confirmar a vaga na semifinal, o Bahia garantirá o acesso uma temporada após ter sido rebaixado para a segunda divisão. Além disso, as tricolores seguirão vivas na luta pelo título. O adversário na próxima fase será o vencedor de Botafogo e Athletico-PR. Na primeira partida, as alvinegras conquistaram o triunfo por 2x1.