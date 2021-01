Jogo encerra vacinação na Fonte Nova mais cedo nesta quinta-feira (28)

O serviço de vacinação contra Covid-19 no drive thru instalado na Arena Itaipava - Fonte Nova está sendo suspenso nesta quinta-feira (28), excepcionalmente, às 16 horas para não interferir na programação esportiva que acontece no local hoje às 19 horas, quando o Bahia enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

As equipes de vacinação da Arena Itaipava serão remanejadas para o Centro de Convenções onde a estratégia será estendida até às 22 horas.

A partir de amanhã (29), a imunização dos trabalhadores que atuam nos 27 hospitais públicos ou contratualizados pelo SUS no município voltarão a ter acesso às doses do imunizante com funcionamento normal nos dois pontos de drive, das 08 às 17 horas.