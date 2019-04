'Jogo que se transformou num belo cartão de visitas', diz Roger

O Bahia não só estreou vencendo na Série A, mas a vitória foi contra o Corinthians, um dos sempre favoritos ao título. E de virada, o que demonstra maturidade da equipe, na análise feita pelo técnico Roger Machado após o 3x2 na Fonte Nova neste domingo (28).

Ele fez questão de valorizar o comportamento dos jogadores, principalmente após o gol corintiano, no fim do primeiro tempo. “O que vi nesse triunfo foi que, além dos três pontos, nossa equipe se mostrou madura dentro do jogo. Mesmo tendo saído atrás, conseguimos logo a igualdade antes de irmos para o vestiário. Enfrentamos um grande adversário e soubemos na segunda etapa jogar o nosso jogo”, ressaltou Roger.

O treinador tricolor evitou clima de euforia após o triunfo do Bahia, mas gostou do que viu. “Foi um jogo que se transformou num belo cartão de visitas. É importante salientar que é o início de tudo, mas saímos satisfeitos e felizes”, comentou.

Pela segunda vez, o técnico do Esquadrão colocou Rogério na partida e o atacante deu o retorno esperado. Primeiro foi na final do estadual, contra o Bahia de Feira. Neste domingo (28), fez um golaço, além de participar do gol de Artur e de dar mais mobilidade e velocidade ao setor ofensivo do Bahia.

O treinador elogiou a atuação do atacante. “Rogério está sendo recompensado pelo seu esforço diário. Ele fez exatamente o que eu pedi e foi premiado com um belo gol”, disse Roger.

O próprio autor comentou sobre o golaço por cobertura e revelou que vinha acompanhando o posicionamento do goleiro do Corinthians durante a partida. “Desde quando estava no banco eu via o Cássio sempre adiantado. Tive a felicidade de cavar e fazer o gol”, explicou.

Um dos melhores em campo e responsável por cruzar a bola na cabeça de Arthur Caíke no primeiro gol tricolor, Nino também valorizou o empenho do grupo na estreia. “Com a força dos meus companheiros, saímos com o triunfo. É maravilhoso começar o Brasileiro assim", destacou.