Jogos do Vitória na Série C serão transmitidos pela Globo

O torcedor do Vitória já sabe onde assistir aos jogos do time em casa na Série C do Brasileirão de 2022. O clube usará uma cláusula do contrato que tem com o Grupo Globo, válido até o fim do ano, para a transmissão dos duelos disputados no Barradão.

A informação foi confirmada por Fábio Mota, presidente interino do Vitória, ao CORREIO. O acerto tem como base a Lei do Mandante e, por isso, vale apenas para os jogos que o rubro-negro fará em casa. Nos jogos fora, é provável que a transmissão seja da plataforma de streaming DAZN, que tem os direitos da competição em 2022.

"Estamos validando o contrato de transmissão. Assim, só a Globo pode exibir essas partidas - seja na TV aberta, fechada ou pay-per-view. Onde, será decisão dela", disse Fábio.

Vale lembrar que a terceira divisão adotará uma nova fórmula em 2022, após oito temporadas. A primeira fase terá um turno único, com todos jogando contra todos. Os dez melhores ranqueados do torneio disputam dez duelos em casa e nove fora - é o caso do Vitória. Assim, o clube terá ao menos dez partidas transmitidas pelo Grupo Globo.

Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase, que terá dois quadrangulares do acesso, em jogos de ida e volta. Os dois melhores garantem vaga na Série B de 2023, e os líderes de cada grupo disputam o título na final, em duelos de ida e volta. Assim, se o Vitória alcançar a decisão, terá um total de 14 partidas exibidas pela emissora.

A Série C está prevista para começar entre os dias 9 e 11 de abril, com as finais marcadas para os dias 1º e 8 de outubro.