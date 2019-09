Johnson & Johnson abre inscrições para seu programa de trainee

A Johnson & Johnson abre na próxima sexta-feira (4) as inscrições para o seu programa de trainee 2020. As vagas - nas áreas comercial, marketing, tecnologia da informação e pesquisa e desenvolvimento, dentre outras - são para as unidades da multinacional em São Paulo e São José dos Campos (SP). Os trainees aprovados que residam a mais de 100 km de distância destas cidades receberão dois salários extras no mês de contratação como forma de auxílio. Inscrições: www.grupociadetalentos.com.br/jovenstalentosjnj2020.

Salário e benefícios

Os aprovados no processo seletivo terão salário compatível com o mercado, bônus anual atrelado à performance individual e da companhia, seguro de vida, convênio médico, refeitório no local ou vale refeição, auxílio transporte e descontos em produtos da Johnson & Johnson.

O programa de trainee tem duração de dois anos. O início das atividades está previsto para os meses de janeiro e fevereiro de 2020. Poderão participar do processo seletivo profissionais graduados, de qualquer área, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019