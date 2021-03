Jojo Todynho apresentará programa no Multishow a partir de abril

A cantora Jojo Todynho vai ganhar um programa em estilo talk show no canal fechado Multishow. Jojo confirmou a apresentação com um post nas suas redes sociais, onde com o microfone do canal, escreveu “APRESENTADORA” na legenda.



Jojo disse que o programa terá a cara dela, com diversas referências à sua personalidade. Serão oito episódios na TV e conteúdos extras com influenciadores digitais para os canais da emissora na internet.Em 2020, Jojo Todynho foi a grande vencedora do reality ‘A Fazenda 12’, da Record, e levou para casa R$ 1,5 milhão.