A Record confirmou hoje no início da noite, via TikTok, a cantora Jojo Todynho como a primeira participante da 12ª edição do reality A Fazenda, que estreia nesta terça-feira (8).

"Primeira peoa revelada! Pode entrar Jojo Todynho, confirmadíssima na A Fazenda 12 ! Vem que a gente quer ver Fogo No Feno", escreveu a emissora na postagem.