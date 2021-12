Jojo Todynho é supreendida com pedido de casamento: 'sem palavras'

Jojo Todynho compartilhou um pouco da sua enorme felicidade com seus fãs nas redes sociais, nesta sexta-feira (10). A cantora revelou que o seu namorado, o militar Lucas Souza, preparou um pedido de casamento surpresa, com direito a flores, balão e pétalas de rosa.

"Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada, e a Renata me pedindo para colocar um vestido bege porque sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas...Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento", conta Jojo.

Os dois se conheceram durante uma viagem a Tulum, no México, e começaram um relacionamento há apenas quatro meses, mas que, para a cantora, foram "de muita história".

"Quando conheci Lucas em Tulum fiquei maluca pois pensei que era gringo, até ele vim e falar comigo 'Oi, te acompanhei na Fazenda, posso tirar uma foto com você?' eu prontamente respondi: 'posso te dar um beijo?'", diz a cantora.

"(Sobre o pedido de casamento) obviamente eu disse sim, com toda certeza que é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos, sonho e etc... Te amo", concluiu