Jojo Todynho lamenta julgamentos antes de estrear na 'Central da Copa'

A cantora Jojo Todynho não se resume apenas a 'Tiro, Porrada e Bomba'. A artista de 25 anos também se aventura no esporte e a Globo a chamou para fazer parte da 'Central dca Copa', onde vai estrear ao lado de Alex Escobar e o jogador Fred.

A famosa revelou que ficou triste ao ler comentários após o anúncio sobre sua presença nos comentários da copa. Muitos, por sinal, foi criticando que a emissora estaria limitando o trabalho de algum jornalista esportivo para colocar alguém com engajamento.

"Eu falei, 'gente, não estou aqui para tirar trabalho de ninguém. Tem espaço para todo mundo'. Estão me julgando sem o programa ter começado, sem saber da dinâmica, nem eu sei direito o que vou fazer", comentou em conversa ao G1.

Apesar das críticas, Jojo não desanimou e já pediu ajuda aos amigos da área esportiva para ensiná-la sobre as regras básicas.

"Eu estou para aprender com eles. Os meus amigos, que jogam futebol, falaram para eu ficar tranquila que vão me dar feedback, vão me explicar o que é impedimento, a hora do gol contra, quando é um pênalti, uma falta. Ninguém nasce sabendo", explicou.