Jojo Todynho vai desfilar para a marca baiana Meninos Rei no SPFW

A cultura que vibra na periferia soteropolitana é a principal inspiração da nova coleção da Meninos Rei, marca baiana assinada pelos irmão Junior e Céu Rocha, que desfila no próximo 16 de novembro, a partir das 16h, na 54ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW). Nesta temporada, o evento vai acontecer no Komplexo Tempo, localizado no Parque da Mooca, em São Paulo.



Na passarela, serão 25 looks, desfilados por modelos diversos e convidados, como a cantora e apresentadora Jojo Todynho e o ator baiano Fabrício Boliveira. Esse time vai exibir a coleção ‘Onde nasce a arte’, composta por looks inéditos da marca, confeccionados a partir de tecidos africanos que receberam a interferência de outros panos, criando um novo caminho. Uma estampa exclusiva, desenvolvida e executada pela designer Patrícia Moraes, também será apresentada.



“Nosso desfile enaltece os ritmos, a literatura, a dança, a arte e tudo que nasce no nosso lugar. É desse lugar que nasce talentos desacreditados pela sociedade”, explica Céu Rocha. “Levaremos para a passarela a ancestralidade em conversa com as nossas origens. Mostraremos a beleza da vizinhança e os aprendizados diários que a favela nos traz”, completa Junior Rocha.



Com uma super equipe de parceiros, a trilha sonora leva a assinatura do produtor musical e DJ Telefunksoul; acessórios LR Atelier, calçados Arezzo, batidões de prata usado nas favelas, assinados pela AUC Jóias e óculos customizados por Flávio Côrtes.





