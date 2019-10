Joker e o desconforto perturbador da nossa realidade

Ainda estou digerindo o filme…que filme! E que desconforto…Pra quem não viu, vá já! Corra! Mas, uma dica, não comprem pipocas, refrigerante e MM´s…Eu comprei e esqueci de comê-los.

Já ouvi e li várias opniões diferentes sobre Joker e cada um vai senti-lo à sua maneira. De fato, ele trata de alguns aspectos.

Fala de como a ordem e tranquilidade públicas ficam por um fio quando a ideia de um “louco” vai de encontro com o equilíbrio de uma sociedade. Do menosprezo das instituições e da sociedade pelas doenças psicológicas, depressões e ansiedades. Fala da nossa atual sociedade, solitária e com valores distorcidos, e é assustador na representação da sociedade atual…enfim..

Pra mim, o que me trouxe o desconforto e me pôs a pensar foi a transformação do ser humano em um louco e criminoso, o desconforto por se assemelhar tanto com a realidade, e da empatia que senti por Arthur Flek. Sim, pq você vai torcer pelo Joker.

O Joker nasce de um homem bom, com sonhos, bom filho, que se vestia de palhaço pq queria fazer as pessoas rirem, cuidava da mãe com doenças psicológicas, fazia trabalhos de palhaço em hospitais de criança…..e que fica desempregado, sem a ajuda do governo para os remédios, tem uma doença que o faz rir em situações de desconforto, que é espancado, sofre bullyng, descobre abusos na infância, é humilhado com frequência. E a gente segue assistindo e sentindo a mesma dor, humilhação, raiva, revolta, cansaço, fracasso…

E o Arthur enlouquece, e a população, que também não alcançou os tais degraus que a sociedade exige, também enlouquece…e é ai que a gente se pergunta, e se fosse comigo?

Fantástico! A construção do filme, os diálogos, as cenas, os detalhes, Todd Phillips foi minunciosamente genial. Mas Joaquim Phoenix foi GIGANTE…não há palavras que descrevam seu mergulho no personagem!

Esse ano minha torcida no Oscar será para ele!





Texto originalmente publicado no Instagram e reproduzido com autorização da autora