Jornada de Dança da Bahia chega à 13ª edição com o tema Movimento é Vida

O Piano de Isadora, espetáculo de Fátima Suarez (Divulgação)

Sob o comando da coreógrafa Fátima Suarez, a Jornada de Dança da Bahia chega à décima terceira edição, com o tema Movimento é Vida. O evento, que será realizado de sexta (12) a terça (15) no Teatro Castro Alves e na Sala do Coro, envolve diversas companhias de dança do Brasil e do exterior, além do IX Fórum de Educadores de Dança, Mostra INVEX - INVente Experimente e Residência Artística, com a coreógrafa argentina Tatiana Sandoval.

Com produção da Mantra Centro de Dança e realização da Escola Contemporânea de Dança, a jornada nasceu com a proposta de contribuir com o desenvolvimento da educação em dança, em busca de estabelecer conexões inventivas entre artista, professor e aluno. “O evento celebra o retorno de muitos artistas aos palcos e salas de aula depois da pandemia. Vamos, nesses dias de Jornada, fortalecer a arte do movimento, vamos dar espaço às diferentes manifestações e contribuir para que a nossa arte não pare de se reinventar”, explica Fátima Suarez.



Museu

A Associação Baiana de Imprensa (ABI) vai receber seus membros, convidados e personalidades locais nesta quarta-feira (9), às 8h, para um café da manhã em sua sede, no Centro Histórico, durante o qual será apresentado o projeto do Museu Casa de Ruy Barbosa, criado por Gringo Cardia.

Contratada da Warner Bros, Ana do Carmo visita a empresa (Divulgação)



Em alta

Contratada pela Warner Bros. e pelo Ventre Studio há cinco meses para desenvolver roteiro de um projeto de longa- metragem, a cineasta baiana Ana do Carmo visitou pela primeira vez a sede da empresa em São Pulo, nesta semana. A visita foi guiada por Thaynara Oliveira, analista de produções locais da Warner.

Gabriela Monteleone (Lucas Terribili/Divulgação)

Livro de baco

Ex-sommelier chefe do Grupo D.O.M., Gabriela Monteleone (Gabi) faz sua estreia como escritora com a obra Conversas Acerca do Vinho, que ela lança no próximo dia 15, a partir das 19h, na Adega Terroir, no Rio Vermelho. No dia 17, às 18h, no Boia, na Pituba, a autora conduzirá, juntamente com a colega sommelier baiana Patrícia Penha e com o empreendedor Ariel Kogan, uma degustação da Família Kogan Wines e do projeto Tão Longe Tão Perto, criado por Gabi e Ariel, que reúne pequenos produtores de grandes

vinhos.





Suzana Varjão (Rejane Carneiro/Divulgação)

Direitos humanos

A jornalista Suzana Varjão estreia na ficção. Ativista de Direitos Humanos, com 28 prêmios de reportagem, a baiana está lançando Histórias, uma pequena série de dois volumes intitulados Diário de uma Louca e Divagações. O lançamento nacional acontece no dia 17, no Museu de Arte Moderna da Bahia, às 18h, quando a autora conversará com o público. A obra é editada

pela Caramurê.



Fogo

A primeira edição do Clube do Fogo, evento inspirado nos maiores festivais de churrasco do mundo, com 10 estações de barbecue, acontece a partir do próximo dia 19, com entrada gratuita e sempre às sextas, sábados e domingos, até o dia 18 de dezembro, no Shopping da Bahia.

Chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Leonardo Freire/Divulgação)

Sucesso

O Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, é o restaurante brasileiro mais bem colocado na primeira parte da lista dos melhores restaurantes da América Latina, anunciada na semana passada. O Latin America’s 50 Best Restaurants divulgou os colocados entre as 51ª e 100ª posições, e a casa dos chefs baianos aparece em 52º lugar.

Ícaro Rosa, chef do Jiló, está participando da semana de culinária italiana (Divulgação)

Culinária italiana

Pela primeira vez, a Bahia participa da Semana Enogastronômica Regional Italiana, evento que acontece simultaneamente em vários restaurante pelo mundo, na semana de 14 a 20 de novembro. Na edição baiana, 11 restaurantes aderiram ao projeto promovido pela Vinífera Import, com apoio da Embaixada da Itália no Brasil e da Federazione Italiana Cuochi - Brasile. Casas como Isola Dei Sapori, Mistura Itapuã, Bella Napoli, Casa de Farinha, Di Lucca, Jiló e Lucius, em Salvador, criaram menus harmonizados com vinhos de diversas regiões da Itália. Já no interior, participam os restaurantes Don Pasquale (Feira de Santana), Trattoria Liberato (Miguel Calmon), Trattoria Il Manggio (Lauro de Freitas) e Recanto do Sossego (Santa Cruz

Cabrália).