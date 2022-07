Jornada de Espiritualidade da Juventude retorna após dois anos

Enquanto muitos ainda dormiam para depois se esbaldarem na orla da cidade – sim, em Salvador tem gente nas praias mesmo durante o inverno –, outros jovens já estavam às 8h no Parque de Exposições em mais um compromisso com Deus. Isso mesmo. Neste domingo (17), moças e rapazes participaram da Jornada de Espiritualidade da Juventude (JEJ), que retomou modalidade presencial após três anos suspensa devido à pandemia de covid-19.

“Depois desse tempo tão longo, ver essa atividade sendo retomada nos enche de alegria e esperança. Esperamos que, de fato, a pandemia possa diminuir a sua intensidade para que nós possamos retomar as nossas vidas, nossas atividades eclesiásticas”, declarou o bispo Referencial da Juventude da Arquidiocese de São Salvador, Dom Valter Magno, pouco antes de celebrar uma missa no local.

Dom Valter Magno comemora a retomada da JEJ na modalidade presencial (Foto: Ana Albuquerque)

A JEJ existe há dez anos em Salvador e o tema de 2022 foi “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. “Recorda exatamente essa atitude de prontidão de Maria. É aquela que ao ouvir a mensagem de Deus, sai ao encontro das pessoas. Não fica numa atitude parada, de quem simplesmente contempla a Deus. Ela fez da sua contemplação uma ação. E é essa a missão da Igreja, ir ao encontro das pessoas, para viver a caridade e praticar o amor”, explicou o bispo.

Quem chegava ao local e nunca tinha participado ou visto a JEJ poderia até pensar que estaria em mais um show no Parque de Exposições, se não fosse pelo horário, é claro. Isso porque havia cerca de 200 jovens pulando, dançando e fazendo coreografias durante a apresentação do Ministério Jovem da Renovação Carismática que, em cima de um palco, tocava louvores numa pegada mais agitada. “É reunir a juventude para confraternizar. É louvar a Deus em todos os jeitos. É uma forma jovem de evangelizar”, disse o articulador do Setor Juventude, Leandro Loyola

O trio de amigos da Comunidade Católica Missão Redenção de Amaralina falou sobre a importância de participar dA JEJ. “É o momento de comunhão com outras comunidades, com troca de experiências, de saber que não somos os únicos, que podemos ter o apoio, o entendimento de outros jovens que compartilham da mesma forma de pensar”, afirmou Bárbara Regina dos Santos, 23 anos. “A vida em comunidade salva”, emendou Thereza Lisieux Santos Lobo, 18, ao lado de Gerlan Jesus.

Trio de amigos da Comunidade Católica Missão Redenção de Amaralina foi um dos participantes do evento (Foto: Ana Albuquerque)

No Parque de Exposições, havia vários representantes da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Pau da Lima, entre eles Bianca Fontes, 18, que falou sobre a importância da retomada da modalidade presencial do JEJ. “Antes, em casa, mesmo através do evento on-line, me sentia mais afastada espiritualmente. Hoje estou bem mais forte. Senti a presença de Deus dentro de mim”, declarou a jovem. As palavras dela foram compartilhas pelas amigas Larissa Mariane, 17, e Graziele Sales, 21.



Depois de a galera extravasar toda a energia numa espécie de “carnaval da fé”, louvores mais “conservadores” tiveram seu espaço. Em seguida, houve uma pregação. Durante o ato, a imagem de Nossa Senhora (Maria) foi levada à plateia. “Foi o momento de consagração, conduzindo Nossa Senhora aos jovens, se tornando mãe de toda eles, de toda humanidade”, explicou responsável por erguer a imagem, Filiphe Mateus, 20, um dos integrantes da Paróquia Nossa Senhora da Penha da França, que fica na Ribeira.

Ainda durante a JEJ, o bispo Referencial da Juventude da Arquidiocese de São Salvador, Dom Valter Magno, deixou uma mensagem para os jovens. “O agradecimento a Deus pela vida dos jovens, pela fé que eles trazem no coração. Desejo que essa fé seja cada vez mais vida, não só para contagiar o seu próprio coração, mas para contagiar o coração dos outros, inspirados no tema de Maria, que cada jovem se sinta motivado a ir também ao encontro das pessoas”.