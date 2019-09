Jornal Nacional: Jéssica Senra tira sarro de vascaíno e torcida do Bahia vibra; veja

A participação da jornalista Jéssica Senra no Jornal Nacional encheu os baianos de orgulho, mas teve um público em especial que vibrou ainda mais com a participação dela no programa: a torcida do Bahia. Tricolor declarada, a jornalista foi a responsável por chamar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro e aproveitou para brincar com seu colega de bancada, o acreano Ayres Rocha.

Na hora de anunciar o triunfo do Bahia por 2x0 diante do Vasco, em jogo disputado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a baiana se divertiu. "Hora dos gols de sábado, começando pelo jogo do meu Bahia, que venceu o Vasco de Ayres, no Rio de Janeiro".

Foto: Reprodução

Na internet, os torcedores do Bahia foram à loucura, e até o próprio perfil oficial do clube do coração da apresentadora se manifestou: Valeu, essa menina!".

As reações forem diversas. "Tô nem crendo que Jessica Senra largou “meu Bahia” em pleno jornal nacional...puts, eu amo uma mulher", disse uma tricolor. Outros deram risada do momento inusitado. "Hahahahaha a cara do Ayres foi ótima", disse outro, rindo do semblante do apresentador, meio cabisbaixo, na hora da brincadeira.

Quem acompanha o dia a dia de Jéssica, no entanto, não ficou surpresa com a declaração. É comum a jornalista declarar seu amor pelo tricolor. Ela, por exemplo, costuma brincar quando a figurinista do Bahia Meio Dia, programa que apresenta diariamente, a veste de vermelho e preto, cores do rival Vitória. A baiana também costuma publicar fotos com a camisa do time e asistir jogos na Fonte Nova.