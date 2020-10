Jornalista americano é suspenso após se masturbar em reunião no Zoom

O jornalista Jefrey Toobin foi suspenso pela prestigiada revista norte-americana The New Yorker após se masturbar durante uma chamada de vídeo entre membros da revista e da rádio WNYC semana passada. O repórter disse que não percebeu que sua câmera estava aberta.

“Cometi um erro embaraçosamente estúpido, acreditando que estava fora das câmeras. Peço desculpas à minha esposa, família, amigos e colegas de trabalho ”, disse Toobin ao jornal Motherboard.

“Achei que não era visível no Zoom. Achei que ninguém na chamada do Zoom pudesse me ver. Pensei ter silenciado o vídeo do Zoom ”, acrescentou.

Duas pessoas que estavam na ligação disseram que a ligação era uma simulação de eleição presidencial dos Estados Unidos. As testemunhas disseram que viram Toobing se masturbando, de acordo com a Vice.

Elas disseram que parecia que Toobin estava em uma segunda chamada de vídeo. As fontes também relataram que quando os grupos voltaram de suas salas de descanso, Toobin baixou a câmera. As pessoas na ligação disseram que podiam ver Toobin tocando seu pênis. O jornalista então deixou a ligação. Momentos depois, ele ligou de volta, aparentemente sem saber o que seus colegas puderam ver, e a simulação continuou.

A porta-voz da New Yorker, Natalie Raabe, disse: “Jeffrey Toobin foi suspenso enquanto investigamos o assunto”.